FreeBuds Pro 2 : un prix encore plus bas que lors des soldes pour les true wireless de Huawei

La deuxième génération des FreeBuds Pro de Huawei a récolté la note de 8/10 à notre test. Une bonne note, grâce à des fonctionnalités plus poussées que sur la première itération. Pour celles et ceux qui sont intéressés, les voilà encore plus accessibles que durant les soldes : 164,88 euros au lieu de 219 euros.

Après une première paire d’écouteurs haut de gamme convaincante, Huawei revient sur le secteur audio avec ses Freebuds Pro 2. Conçues en collaboration avec Devialet, ils visent à proposer un meilleur rendu audio que sur les précédents modèles. Si l’un de leurs points négatifs dans notre test était le prix élevé, aujourd’hui, il est possible d’économiser 55 euros sur la facture grâce à cette offre.

Les points positifs des FreeBuds Pro 2

Des oreillettes confortables

Un bon rendu sonore et la compatibilité LDAC

Le Bluetooth multipoint

Lancés au prix de 219 euros, les écouteurs sans fil FreeBuds Pro 2 conçues par Huawei sont actuellement en promotion à 164,88 euros sur le site d’Amazon, mais aussi sur le site Boulanger. Uniquement en coloris argent.

Des écouteurs confortables, mais peu endurants

Assez similaires aux Huawei FreeBuds Pro de première génération, les FreeBuds Pro 2 reprennent le format tige, mais rectangulaire cette fois-ci. Autrement, ce sont des écouteurs intra-auriculaires, de façon à proposer un bon confort et une isolation passive efficace. Ils sont plutôt agréables à porter grâce à leur poids contenu de 5,9 g et tiennent bien dans le conduit auditif. Durant notre test, nous avons pu porter les écouteurs pendant plusieurs heures sans ressentir de gêne particulière. Notez d’ailleurs que vous pourrez aussi les porter durant le sport ou en extérieur, car ils sont certifiés IP54, ce qui assure une bonne protection contre la sueur, la pluie ou les éclaboussures.

En revanche, l’autonomie pêche un peu. On a droit à 4 heures d’écoute avec réduction de bruit active en AAC et jusqu’à 6h30 sans l’ANC. Avec le boîtier, on peut respectivement monter à 18 et 30 heures. Du côté de la recharge, elle prend moins de 30 minutes pour être complète et peut aussi se faire avec la charge sans-fil Qi en posant le boîtier à plat.

Une bonne qualité audio et la réduction de bruit active de la partie

La firme chinoise a surtout mit le paquet côté audio. Les écouteurs sans fil possèdent chacun un transducteur dynamique de 11 mm et un transducteur planaire, pour couvrir une large partie du spectre audio et davantage de précision dans celui-ci. Le tout renforcé par la présence des codecs, à savoir l’AAC, le SBC, le HWA et le LDAC et une compatibilité Hi-Res Audio Wireless, puisqu’on a une plage de fréquence théorique de 20 à 40 000 Hz. On retrouve également la signature sonore de Devialet, avec des basses rondes, bien que ce soient les mediums qui soient les plus imposants.

Comme les premiers modèles, les FreeBuds Pro 2 propose la réduction de bruit active. Moins convaincante que la partie audio, la réduction de bruit active promise par Huawei est un peu aléatoire : les Pro 2 peinent parfois à réduire l’ensemble des bruits, à l’exception des fréquences les plus graves, constamment filtrées. On aura tout de même droit à quatre modes de réduction de bruit active en plus du mode passif. Les FreeBuds Pro 2 ont tout de même l’avantage de proposer du Bluetooth multipoint, qui permet de connecter les écouteurs simultanément à deux appareils.

Pour plus d’informations, veuillez retrouver notre test sur les Huawei FreeBuds Pro 2.

Les Huawei FreeBuds Pro 2 face à la concurrence

