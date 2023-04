Huawei FreeBuds Pro 2 : le prix de ces true wireless premium diminue de 30 % environ

Les Huawei FreeBuds Pro 2, sortis il y a presque un an, sont les plus récents écouteurs sans fil haut de gamme de la marque. S'ils avaient été lancés à un prix plutôt abordable, ils sont actuellement encore moins chers puisqu'ils sont proposés à 159,99 euros au lieu de 219,99 euros sur le site de Huawei.

En lançant sa deuxième génération de FreeBuds Pro, l’année dernière, Huawei a souhaité proposé des écouteurs sans fil dotés d’un meilleur rendu sonore. Ce fut une réussite selon nous puisque les Huawei FreeBuds Pro 2 ont récolté la bonne note de 8/10 au terme de notre test. Malgré quelques concessions, ces true wireless ont plusieurs arguments à faire valoir, à commencer par leur prix, qui vient de baisser de 60 euros grâce à cette offre.

Les points forts des Huawei Freebuds Pro 2

Un rendu sonore plus précis et la compatibilité LDAC

La présence du Bluetooth multipoint

La réduction de bruit active

Initialement affichés à 219,99 euros, les FreeBuds Pro 2 sont désormais vendus à 159,99 euros sur le site de Huawei.

Des écouteurs confortables, même sur la durée

Comme les anciens Huawei FreeBuds Pro, les FreeBuds Pro 2 se dotent d’un format tige, mais plus rectangulaire cette fois-ci. Ils sont recouverts d’une surface brillante, qui aura malheureusement tendance à attirer les traces de doigt. Cette seconde génération a également hérité du format intra-auriculaire de la première, ce qui contribue à proposer une isolation passive efficace, primordiale pour une réduction de bruit active correcte. Ils sont aussi tout à fait confortables, notamment grâce à leur poids contenu (5,9 g) et à leur bon maintien dans le conduit auditif. Durant notre test, nous avons pu porter les écouteurs pendant plusieurs heures sans ressentir de gêne particulière. Ils sont par ailleurs certifiés IP54, soit protégés contre la sueur, les éclaboussures ou la pluie, ce qui vous permettra de les porter même durant vos footings pluvieux, et ce, sans qu’ils glissent. En revanche, les FreeBuds Pro 2 ne sont pas étanches.

Un rendu sonore précis

Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 2 intègrent un système de double haut-parleur : chaque écouteur embarque donc un un transducteur dynamique classique de 11 mm, mais aussi un transducteur planaire qui va l’épauler pour les aigus et les haut-médiums. Résultat : la scène sonore est plus profonde, avec davantage de précision sur l’ensemble du spectre. De plus, Huawei a collaboré avec Devialet, ce qui permet aux FreeBuds Pro 2 de proposer une signature sonore mettant l’accent sur les bases rondes et les mediums. Sachez aussi que ces FreeBuds Pro 2 sont compatibles avec plusieurs codecs, à savoir l’AAC, le SBC, le HWA et le LDAC. La compatibilité Hi-Res Audio Wireless est aussi de la partie avec une source compatible qui exploite les bons codecs Bluetooth.

Si la partie audio est très convaincante, la réduction de bruit active promise par Huawei est un peu aléatoire : les FreeBuds Pro 2 peinent parfois à réduire l’ensemble des bruits, à l’exception des fréquences les plus graves, constamment filtrées. On aura tout de même droit à quatre modes de réduction de bruit active, en plus du mode passif.

Le Bluetooth multipoint est de la partie

L’un des principaux atouts des FreeBuds Pro 2 reste la présence du Bluetooth multipoint, qui permet de connecter les écouteurs simultanément à deux appareils. La connexion multipoint sera même disponible lorsque les écouteurs sont connectés en LDAC au smartphone, et ce même si l’autonomie s’en retrouve nécessairement réduite. En parlant de l’autonomie, justement, les FreeBuds Pro 2 ne se montrent pas particulièrement endurants. Au cours de notre test, l’écouteur gauche s’est éteint après un peu plus de trois heures d’écoute en mode « Ultra » en LDAC et avec un volume sonore à 75 %, tandis que le droit s’est épuisé au bout de cinq heures. Pour la recharge avec le boîtier (compatible avec la charge sans fil Qi), il faudra patienter une demi-heure pour une charge complète.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds Pro 2.

