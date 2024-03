Les Huawei FreeBuds Pro 2 à -41 %, pour des true wireless premium abordables

Malgré les excellentes performances des Huawei FreeBuds Pro 3, nous n'avons pas oublié les FreeBuds Pro 2 qui avaient, eux aussi, su nous épater lors de notre test. Avec leurs performances sonores, leur certification Hi-Res, leur confort et cette baisse de prix, ils restent chaudement recommandables aujourd'hui encore. En boutique officielle, il est possible de les obtenir pour 129,99 euros au lieu de 219,99 euros.

Avant les excellents Huawei FreeBuds Pro 3 auxquels nous avons attribué la note de 9/10 dans nos colonnes, les Huawei FreeBuds Pro 2 nous avaient eux aussi laissé un très bon souvenir. Ces derniers restent relativement récents et se défendent encore sur un marché du milieu de gamme particulièrement concurrentiel, notamment grâce à leur précision dans le rendu sonore et à leur bonne dynamique. En ce moment, les FreeBuds Pro 2 sont encore plus intéressants grâce à cette baisse de 41 % en boutique officielle.

Ce qu’il faut retenir des Huawei FreeBuds Pro 2

La précision dans le rendu sonore

Le Bluetooth multipoint

Présence de la réduction de bruit active et de la charge sans fil

Au lieu de 219,99 euros habituellement, les Huawei FreeBuds Pro 2 sont maintenant disponibles en promotion à 129,99 euros en boutique officielle avec le code promo A20FREEBUDSPRO.

Des écouteurs qui mériteraient d’être portés plus longtemps

Premier point qui nous avait séduit sur ces Huawei FreeBuds Pro 2 : leur confort et leur légèreté. Avec un poids de 5,9 g chacun, ces écouteurs ne se font quasiment pas sentir, mais il faut aussi retenir qu’ils adoptent un format intra-auriculaire dont l’encombrement dans le conduit auditif peut être gênant pour certaines personnes. Mais cela assure au moins une bonne isolation passive. Niveau design, les Huawei FreeBuds Pro 2 rappellent à première vue des écouteurs d’Apple avec ces tiges, bien qu’elles soient ici rectangulaires.

Certifiés IP54, ces écouteurs sans fil peuvent être utilisés dans un cadre sportif puisqu’ils résistent à la pluie et à la transpiration, mais il vaut mieux leur éviter les longueurs dans une piscine. Pour ce qui est du boîtier, Huawei a opté pour un design classique en forme de galet avec un revêtement brillant brossé. Celui-ci est capable d’étendre l’autonomie des écouteurs jusqu’à 30 heures sans ANC, mais on regrette tout de même une endurance limitée du côté des écouteurs qui tiennent environ 4 heures par charges avec ANC et codec AAC et 6h30 sans ANC.

Une qualité sonore de haut vol

À l’instar des Galaxy Buds de Samsung, les Huawei FreeBuds Pro 2 embarquent une configuration acoustique à double voie avec un transducteur classique de 11 mm et un transducteur planaire qui l’épaule dans les haut-médiums et les aigus. Il en résulte une scène sonore plus profonde qui est aussi due à la bonne dynamique de ces écouteurs, et davantage de précision dans le spectre. Lors de notre test, nous saluons un son équilibré de bout en bout. Il faut aussi savoir qu’un égaliseur avec différents presets est disponible, ainsi qu’un système d’égaliseur adaptatif qui adapte le volume en fonction de la forme du conduit auditif.

Avec ces belles performances sonores, on retrouve une compatibilité avec les codecs Bluetooth AAC, SBC, HWA ainsi que LDAC, ce qui permet aux FreeBuds Pro 2 d’être fièrement certifiés Hi-Res Audio Wireless. Sans oublier que le Bluetooth multipoint répond aussi à l’appel, ce qui permet à ces écouteurs de se connecter à différentes sources en simultané. Enfin, on retrouve la réduction de bruit active gérée par les trois micros par écouteur et dont nous avons expérimenté les rendus un peu hasardeux, il arrive à certains moments que l’on ne fasse pas la différence avec l’isolation passive et d’autres où l’ANC s’avère excellente.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Huawei FreeBuds Pro 2.

Afin de comparer les Huawei Freebuds Pro 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

