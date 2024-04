Huawei lance un nouveau bracelet au prix particulièrement attractif

Huawei a dévoilé son nouveau bracelet connecté proposé à prix attractif, le Huawei Band 9.

Après Xiaomi ou Samsung, c’est dĂ©sormais au tour de Huawei de dĂ©gainer sa nouvelle gĂ©nĂ©ration de bracelet connectĂ©. Le constructeur chinois a en effet prĂ©sentĂ©, cette semaine, son nouveau bracelet Huawei Band 9.

Après une annĂ©e 2023 particulièrement intense du cĂ´tĂ© des montres connectĂ©es — avec le lancement des Huawei Watch GT 4, Huawei Watch Buds et Huawei Watch Ultimate — le constructeur chinois attaque 2024 avec un produit plus accessible, un bracelet connectĂ©.

Comme ses principaux concurrents, le Huawei Band 9 s’Ă©largit un peu, avec un boĂ®tier dĂ©sormais plus large que le bracelet en lui-mĂŞme qui tend Ă le rapprocher d’une montre au format rectangulaire. On a ici un boĂ®tier de 43 x 25 x 9 mm pour un poids de 14 grammes sans le bracelet. Une lĂ©gèretĂ© qui s’explique notamment par l’utilisation de matĂ©riaux plastiques pour le boĂ®tier, avec diffĂ©rentes teintes, du blanc au noir en passant par l’argent, le rose ou le gris.

Un bracelet Ă prix accessible

Concernant l’affichage, le Huawei Band 9 embarque une dalle rectangulaire de 1,47 pouce de diagonale reposant sur la technologie Amoled. Avec une densitĂ© de 282 pixels par pouce (ppp) pour une dĂ©finition de 194 x 368 pixels, on est cependant en deçà des 326 ppp utilisĂ©s par la plupart des constructeurs de montres et bracelets connectĂ©s, Ă commencer par les Apple Watch. Outre l’Ă©cran tactile, la montre va par ailleurs pouvoir se contrĂ´ler Ă l’aide d’un bouton latĂ©ral.

Le Huawei Band 9 est bien Ă©videmment dotĂ© de diffĂ©rentes mesures de la santĂ© et du bien-ĂŞtre. Il est ainsi capable de mesurer la frĂ©quence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang. Il profite Ă©galement d’un capteur de luminositĂ© ambiante ainsi que d’un accĂ©lĂ©romètre et d’un gyroscope pour comptabiliser le nombre de pas. En revanche, le Huawei Band 9 est dĂ©pourvu de GPS et devra se baser sur celui de votre smartphone pour enregistrer les entraĂ®nements avec une distance prĂ©cise.

Enfin, le bracelet est annoncĂ© avec une autonomie maximale de 14 jours, jusqu’Ă 9 jours en usage classique et trois jours en usage intense avec Ă©cran always-on.

Le Huawei Band 9 est d’ores et dĂ©jĂ disponible. Il est proposĂ© en cinq coloris au prix de 60 euros, avec un bracelet en silicone ou en nylon.