Une montre connectée pour prendre soin de sa santé ? C’est le pari de Huawei avec la Watch Fit 3

La santé, vous en conviendrez, c’est important. Mais avec les turpitudes de la vie moderne, il est parfois difficile d’y accorder tout le soin que l’on devrait. C’est là qu’intervient Huawei avec sa dernière Watch Fit 3.

Lancée il y a quelques semaines, la toute nouvelle montre connectée signée Huawei signe le retour en force du constructeur en nos vertes contrées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Huawei fait forte impression avec un produit doté d’arguments suffisamment sérieux pour s’imposer comme une alternative valable aux ténors de la montre connectée. Parmi ses points forts : la polyvalence. Car la Watch Fit 3 n’est pas qu’un simple tracker sportif. Cette montre connectée a avant tout vocation à accompagner l’utilisateur dans son quotidien pour lui permettre de prendre soin de sa santé.

Alimentation et sommeil sont ainsi suivis afin de couvrir tous les besoins en la matière. Autre argument en sa faveur : le prix. Positionnée sous la barre des 160 euros, elle bénéficie d’un excellent rapport performances-prix pour tous ceux qui souhaitent découvrir les avantages de la santé connectée sans se ruiner. Sachant en plus que Huawei offre une paire d’écouteurs FreeBuds SE 2 pour tout achat, sur son site ou chez Boulanger, le choix est vite fait.

Sport et équilibre alimentaire : le secret pour rester en forme

Comme c’est le cas pour la plupart des montres connectées, le suivi des activités sportives et des constantes vitales est au cœur de la proposition faite par Huawei avec cette Watch Fit 3. Suivi des activités, création de programmes d’entraînement, conseils audio sont ainsi à l’ordre du jour, comme la mesure du rythme cardiaque, du SpO2 ou le suivi du cycle menstruel.

Là où cette montre va un peu plus loin, c’est en proposant une analyse nutritionnelle et des conseils qui permettent de suivre l’évolution de son poids avec précision. Pour ce faire, Huawei a retravaillé l’application Stay Fit qui dispose désormais d’une vaste base de données concernant les calories alimentaires. De quoi enregistrer les données des aliments ingérés (calories, protéines, glucides, etc.) et apporter un suivi personnalisé en fonction des données personnelles (taille, poids, etc) enregistrées par l’utilisateur.

Mais le suivi proposé par Huawei ne s’arrête pas là. La Watch Fit 3 est aussi capable de vous fournir, grâce à l’IA, des suggestions pour vous aider à remplir vos objectifs santé, comme la perte de poids par exemple. La montre peut ainsi vous proposer des exercices spécifiques, ainsi que leur durée si vous n’avez pas atteint vos objectifs quotidiens, à la manière de n’importe quel coach.

Un suivi du sommeil avancé pour vous aider à réduire la fatigue au quotidien

Autre volet important du dispositif santé déployé par Huawei avec sa Watch Fit 3 : le suivi du sommeil. Souvent négligé, le sommeil est pourtant une composante essentielle du bien-être physique et mental (car oui, le manque de sommeil influe fortement sur les émotions). Grâce au traqueur TruSleep 4.0 installé sur sa montre, Huawei vous laisse l’opportunité d’analyser finement vos cycles de sommeil afin d’en améliorer la qualité.

La fonction Sleep Breathing Awareness permet par exemple de détecter les apnées du sommeil, un véritable fléau pour la qualité du sommeil et la santé de ceux qui en souffrent. Identifier une apnée du sommeil, c’est pouvoir la traiter le plus rapidement possible afin de diminuer les risques qui y sont liés.

À la manière de ce que Huawei propose sur le volet sportif, la Watch Fit 3 est en capacité de vous offrir conseils et suggestions visant à améliorer la qualité de votre sommeil. Petit plus, l’application est capable, après avoir noté votre endormissement, de désactiver les notifications d’appels entrants ainsi que certaines fonctionnalités capables de gêner votre sommeil.

Suivre sa santé, oui, mais avec style

Bardée de fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres pour vous assister dans le suivi quotidien de votre bien-être et de votre santé, la Watch Fit 3 n’en oublie pas non plus d’être un bel objet. Huawei n’a pas laissé le design de côté, pas plus que la fiche technique, afin de proposer une montre aussi utile qu’agréable à porter (y compris à l’œil).

Elle se démarque ainsi par un design carré tout en finesse et légèreté grâce à un boitier aluminium qui fait tout juste 9,9 mm d’épaisseur pour un poids qui ne dépasse pas les 26 g. Un joli écran OLED de 1,82 pouce, doté d’une belle densité de pixel par pouces (346 ppp) offre un affichage aussi élégant que confortable. La navigation, quant à elle, est grandement simplifiée par la présence d’une couronne rotative qui assure une fluidité de tous les instants.

Pour ne rien gâcher, et permettre à chacun de s’approprier cette montre, Huawei propose une large variété de coloris et de bracelets. Une montre jolie, solide et efficace donc. Autant de qualités qui ont permis à la Watch Fit 3 de récolter la note de 8/10 lors de son test par la rédaction de Frandroid.

Actuellement proposée à 159 euros, elle bénéficie jusqu’au 10 juillet prochain d’une offre de lancement à ne pas manquer. Pour tout achat d’un Watch Fit 3, vous pouvez obtenir gratuitement une paire d’écouteurs FreeBuds SE 2. Cette offre est disponible sur la boutique en ligne de Huawei, et chez Boulanger.