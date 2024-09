Cette nouvelle montre Huawei est sans doute la plus avancée au monde pour le suivi de santé

Huawei a dévoilé sa Huawei Watch D2, une montre aux fonctions de santé particulièrement avancées, avec notamment un suivi de la tension artérielle.

La Huawei Watch D2 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

En décembre 2021, Huawei frappait un grand coup en présentant sa Huawei Watch D. Il s’agissait alors de l’une des montres de santé les plus complètes du marché.

En plus du suivi de la fréquence cardiaque ou du taux d’oxygène sanguin, la Huawei Watch D était en effet dotée non seulement d’une fonction d’électrocardiogramme, mais également d’un tensiomètre. Pour ce faire, contrairement aux montres Galaxy Watch de Samsung, la Huawei Watch D utilisait une mini-pompe à air et un coussinet gonflable dans le bracelet.

Près de trois ans plus tard, Huawei a donc décidé de renouveler son modèle avec une nouvelle génération, la Huawei Watch D2.

La Huawei Watch D2 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

La nouvelle Huawei Watch D2 adopte un design davantage dans l’ère du temps, avec des bords plus arrondis et une couronne rotative pour naviguer dans les menus. La montre connectée est aussi plus compacte que le modèle précédent, avec des dimensions de 48 x 38 x 13,2 mm — contre 51 x 38 x 13,7 mm.

Malgré ses dimensions plus compactes, la Huawei Watch D2 embarque un écran plus grand de 1,82 pouce de diagonale, contre 1,64 pouce pour la Huawei Watch D. L’écran Amoled propose une définition d’affichage de 408 x 480 pixels pour une densité de 347 pixels par pouce. Du côté de l’autonomie, Huawei annonce jusqu’à six jours d’utilisation.

Une montre de santé particulièrement complète

Concernant les données de santé, la Huawei Watch D2 est capable non seulement de mesurer la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress ou la SpO2, mais elle embarque également une puce de géolocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, Glonass, Beidou et QZSS.

Surtout, la montre profite de fonctions avancées de suivi de santé. Outre l’électrocardiogramme, la Huawei Watch D2 profite d’un bracelet gonflable pour prendre sa tension artérielle. Huawei assure par ailleurs que sa montre peut remplacer un monitoring ambulatoire de la pression artérielle. Concrètement — et contrairement à la première génération — la tension peut être prise automatiquement, notamment durant la nuit et durant 24 heures. Les données peuvent alors être exportées sous forme de PDF pour les envoyer à son médecin.

La Huawei Watch D2 // Source : Huawei La Huawei Watch D2 // Source : Huawei La Huawei Watch D2 // Source : Huawei

Par ailleurs, l’utilisateur peut décider de partager automatiquement ses données de santé à ses proches. Une fonction qui peut être pratique, particulièrement pour les séniors.

Prix et disponibilité de la Huawei Watch D2

La Huawei Watch D2 est proposée au prix de 399,99 euros à partir de ce jeudi. Elle sera disponible en France en coloris noir ou doré.