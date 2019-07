Même si l’on a pu découvrir la version revue et corrigée du Huawei Mate X la semaine dernière dans les mains de Richard Yu, le smartphone pliable de Huawei n’est pas encore prêt pour une commercialisation.

Il n’y a pas que Samsung qui a dû retarder la sortie de son smartphone pliable. C’est également le cas de Huawei dont le Mate X, dévoilé lors du MWC de Barcelone en février dernier, se fait toujours attendre. En effet, l’appareil à écran pliable de Huawei était initialement attendu pour une sortie en « milieu d’année 2019 » avant d’être repoussé au mois de septembre en raison des risques de fragilités inhérents à la technologie des écrans pliables : « Nous ne voulons pas lancer un produit qui puisse détruire notre réputation ».

La semaine dernière, le président de la division produits du groupe chinois, Richard Yu, a cependant partagé des images de la nouvelle version du Huawei Mate X. Une communication qui pouvait laisser penser que le smartphone était fin prêt. Il n’en est cependant rien comme l’a confirmé dans la foulée le responsable chinois. Comme le rapporte le site My Drivers, le cadre de Huawei a déclaré ce vendredi, à l’occasion de la présentation chinoise du Huawei Mate 20 X 5G, que le Mate X n’était pas encore prêt : « Il a affirmé qu’il était encore en cours d’optimisation et de perfectionnement, et qu’il ne sortirait pas avant d’avoir répondu aux exigences de qualité nécessaire ».

Une sortie attendue en même temps que le Galaxy Fold

Pour Richard Yu, « s’il ne répond pas aux exigences de qualités, il ne sera pas commercialisé ». Une manière de rassurer les consommateurs après les déboires de Samsung avant son Galaxy Fold, prêté à la presse américaine avant le lancement initialement prévu, puis rappelé en raison de problèmes de fragilité. Le fait de repousser le Huawei Mate X ne serait cependant pas une réponse directe à Samsung selon Richard Yu : « Nous avons beaucoup investi dans le Mate X. Quant à savoir quand Samsung se lancera, ça n’est pas un critère pour nous. Le principal critère est d’espérer que les consommateurs pourront avoir le smartphone lorsqu’il sortira ».

Pour l’heure, le lancement du Huawei Mate X est donc toujours prévu pour septembre. Pour rappel, le smartphone pliable de Huawei a été annoncé au prix de 2 299 euros en France.