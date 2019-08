Le smartphone n’a pas encore été officialisé par Huawei, mais il a déjà fait un tour du côté de Google. Le Huawei P Smart Pro a en effet eu droit à sa page dédiée sur le répertoire d’Android Enterprise. De quoi avoir un aperçu de ses caractéristiques et de son design.

Si Google ne liste pas l’ensemble des appareils équipés d’Android dans le monde, il existe néanmoins un répertoire des smartphones orientés vers les entreprises. C’est justement sur cet Android Enterprise Directory que Google a mis en ligne par erreur la fiche produit d’un téléphone Huawei avant même qu’il ne soit officialisé par le constructeur chinois, le Huawei P Smart Pro.

Comme son nom l’indique, le Huawei P Smart Pro semble être un smartphone milieu de gamme. Il devrait néanmoins reprendre un design proche du Huawei P Smart Z puisque l’image mise en ligne — puis retirée comme l’ensemble de la page — ne présente aucune bordure ni caméra en encoche ou en poinçon. Le smartphone devrait donc intégrer un appareil photo rétractable.

Un écran de 6,5 pouces et 4 Go de RAM

Du côté des caractéristiques techniques, le site GSM Arena indique qu’Android Enterprise Directory indiquait que l’écran mesurerait 6,5 pouces de diagonale, que l’appareil serait doté de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage, qu’il profiterait d’Android 9.0 Pie et d’un lecteur d’empreintes digitales, mais pas du NFC. Comme la plupart des modèles milieu et entrée de gamme de Huawei et Honor, le Huawei P Smart Pro devrait également profiter de la nouvelle puce Kirin 810 du groupe chinois.

Pour l’heure, il faudra encore patienter avant d’en savoir plus sur ce Huawei P Smart Pro. Si la page a été mise en ligne par Google, cela signifie que le smartphone ne devrait plus tarder à être officialisé par la firme chinoise.