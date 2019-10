Huawei prévoit toujours de lancer les Mate 30 et Mate 30 Pro en France. La sortie serait prévue à la mi-novembre d'après une nouvelle source.

La sortie des Mate 30 et Mate 30 Pro aurait dû être l’un des événements de cette fin d’année. Sur le papier, ces smartphones ont tout pour se mesurer aux meilleurs appareils du moment, et nous sommes sorties de notre prise en main avec le sentiment que l’on allait peut-être rater quelque chose d’important.

En effet, si Huawei nous avait bien affirmé avoir la volonté de sortir les deux smartphones avant la fin de l’année en France, la marque est toujours empêchée de sortir des appareils avec le Play Store. Sortir les smartphones sans Mate 30 sans Play Store en France signifierait probablement faire une croix sur une bonne partie des ventes.

La sortie se précise

Le site Tech Garage affirme avoir pu obtenir de nouvelles informations d’une source bien informée située en Chine. D’après le site, la sortie des Mate 30 et Mate 30 Pro serait désormais prévue pour la mi-novembre, potentiellement le 15 novembre.

Plus intéressant encore, cette sortie concernerait l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suisse. Nous avons interrogé Huawei France sur ce calendrier de sortie et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article avec la réponse.

Comme les problèmes de Huawei ne sont pas résolus, cette sortie se ferait bien sans les services Google et sans le Play Store, avec seulement les fameux « Huawei Mobile Services » en équivalence. Chrome, YouTube, et Gmail ne seraient donc pas de la partie.

Un tarif élevé

Malgré l’absence du Play Store et des services Google, Huawei souhaiterait toujours positionner son smartphone comme un appareil haut de gamme. Le Huawei Mate 30 avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM serait commercialisé à 799 euros, et le Mate 30 Pro avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM serait placé à 1099 euros. Une version 5G du Mate 30 Pro serait également commercialisée à 1199 euros.

Il faudra être vraiment très convaincant si ces tarifs se confirment.