Déjà disponible, le Huawei P40 lite 5G est aujourd’hui le photophone 5G le plus abordable

L'arrivée prochaine de la 5G en France est l'occasion pour de nombreux constructeurs de gonfler les prix de leur smartphone compatible. Ce n'est pas chez Huawei, qui agrandit sa gamme de P40 en y intégrant le Huawei P40 Lite 5G, le smartphone compatible 5G le plus abordable du marché.

En mars dernier, Huawei réalisait déjà une prouesse avec le Huawei P40 Lite en proposant un bon photophone à moins de 300 euros. Mais la marque ne s’arrête pas là et continue d’innover, en s’appuyant notamment sur son savoir-faire en matière de 5G. Aujourd’hui arrive ainsi sur le marché français le Huawei P40 lite 5G, un smartphone cousin du P40 Lite. Non seulement il est d’ores et déjà compatible avec le futur réseau 5G, mais en plus il embarque de nombreuses améliorations par rapport au P40 Lite classique, et le tout sans sacrifier pour autant l’excellence de son rapport qualité-prix.

La 5G devient accessible

Loin de se reposer sur ses lauriers vis-à-vis du P40 lite, Huawei a apporté quelques changements à sa recette pour livrer une version plus performante, à commencer par le processeur. Là où le Huawei P40 lite classique misait sur un Kirin 810, la version 5G embarque le tout nouveau Kirin 820 5G. Cette puce octo-cœur gravée en 7nm a l’avantage de proposer une compatibilité 5G dans un smartphone de milieu de gamme accessible. De fait, le P40 lite 5G est à ce jour le smartphone 5G le plus abordable du marché.

Bien que plus accessible, le dernier né de Huawei ne lésine pour autant pas sur les performances. Ainsi, le Kirin 820 5G intègre une puce NPU dédiée à l’intelligence artificielle. Celle-ci rend l’appareil moins énergivore et plus puissant et optimise grandement la qualité des photos. Le Huawei P40 lite 5G reste d’une fluidité absolue quel que soit votre usage.

Pour le reste de la fiche technique, le Huawei P40 lite 5G reste dans la lignée de son cousin, le P40 Lite. On retrouve ainsi 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Tout de même, l’écran LCD est un poil plus grand puisqu’il mesure 6,5 pouces avec une définition de 2 400 × 1 080 pixels.

Un module photo qui évolue

Le support du futur réseau 5G n’est pas le seul ajout de Huawei concernant son Huawei P40 lite 5G. Son design a évolué, et tient plus de celui du Huawei P30 Pro que du Huawei P40 lite classique. La différence est marquée au niveau du module photo dorsal qui abandonne la configuration en “carré” pour une disposition verticale.

La dimension photo, puisqu’on en parle, est l’une des grandes forces du Huawei P40 Lite. Et le P40 Lite 5G ne jure pas avec cet héritage. Mieux, en plus de conserver la grande polyvalence photographique de ce smartphone, le constructeur chinois va plus loin en remplaçant le capteur principal de 48 mégapixels par une caméra de 64 mégapixels. En résultent des clichés bourrés de détails et particulièrement nets. Trois autres capteurs sont également de la partie, à savoir :

un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels

un capteur macro de 2 mégapixels

un capteur bokeh de 2 mégapixels

Cette configuration délivre des images d’excellentes factures, et ce dans toutes les situations, même la nuit. D’autant que le capteur principal vous offre la possibilité de filmer une scène en 4K, ainsi qu’en slow-motion à 960 images par seconde.

Une autonomie toujours aussi musclée

Dans cette gamme de prix, on s’attend toujours à un sacrifice. Si le Huawei P40 lite 5G est performant, compatible avec la 5G et polyvalent en photo, cela pourrait signifier qu’il manque d’endurance ? Rassurez-vous, c’est loin d’être le cas.

Pour son Huawei P40 lite 5G, la marque au lotus a misé sur une batterie de 4 000 mAh. Cette dernière offre au smartphone une autonomie confortable, dépassant allègrement la journée complète d’utilisation pour une seule charge. Histoire de vous faire gagner un maximum de temps, le Huawei P40 lite 5G est compatible avec la technologie Huawei SuperCharge de 40 W, qui lui permet de charger plus de 70% de sa batterie en à peine une demi-heure.

Un nouveau venu dans l’écosystème Huawei

Reste la partie logicielle. Le Huawei P40 lite 5G tourne nativement sous EMUI 10.1. Comme pour les smartphones Huawei récents, le P40 lite Pro n’est pas compatible avec les GMS et s’appuie sur les services mobile de Huawei. Cela signifie que vous devrez passer par l’AppGallery, dont le catalogue croît constamment, pour récupérer la plupart de vos applis favorites, telles que TikTok, Coyote ou encore Deezer ou Tinder.

Bien entendu, des applications peuvent être absentes de l’AppGallery. Heureusement, il est possible de les récupérer grâce à l’outil Phone Clone, développé par Huawei afin de transférer la sauvegarde d’un ancien téléphone vers le Huawei P40 lite 5G. Il est donc possible de récupérer tous ses fichiers personnels, tels que ses photos, ses vidéos, ses SMS ou l’APK des applications.



Le Huawei P40 lite 5G est disponible en trois coloris : noir, vert et argent. Dans sa version 6 + 128 Go, le Huawei P40 lite 5G est proposé à 399 euros sur la boutique officielle de Huawei.