FreeBuds 4i : Huawei lance des écouteurs sans fil accessibles avec réduction de bruit

Huawei a dévoilé ce jeudi ses écouteurs sans fil à réduction de bruit à prix raisonnable, les Huawei FreeBuds 4i. Ils sont proposés à un prix de moins de 100 euros.

Après des écouteurs sans fil à réduction de bruit qui avaient particulièrement séduit l’an dernier, les Huawei FreeBuds 3i, le constructeur chinois a présenté, ce jeudi, leurs successeurs : les Huawei FreeBuds 4i.

Comme les modèles de l’an dernier, mais également les Huawei FreeBuds Pro, les Huawei FreeBuds 4i sont des écouteurs complètement sans fil, dits true wireless, c’est-à-dire qu’aucun câble ne vient les relier entre eux. Il s’agit par ailleurs d’écouteurs intra-auriculaires avec des embouts en silicone venant se loger à l’intérieur du conduit auditif. Trois formats d’embouts sont par ailleurs proposés en fonction de la morphologie de chacun.

Des écouteurs à réduction de bruit active

Ce format intra-auriculaire a le mérite de permettre une bonne isolation passive et donc de préparer le terrain pour la réduction de bruit active. Parce que, comme leurs prédécesseurs, les Huawei FreeBuds 4i proposent une réduction de bruit active. Pour ce faire, chaque écouteur est doté de deux microphones qui vont capturer les sons extérieurs avant d’inverser les phases pour les annuler. Notons cependant que la réduction de bruit active ne peut être réglée manuellement, mais qu’elle va automatiquement s’adapter en fonction des bruits ambiants, afin de proposer une baisse du niveau sonore jusqu’à 22 dB. Un mode transparent est également proposé.

Les Huawei FreeBuds 4i sont par ailleurs équipés de haut-parleurs — ou transducteurs — de 10 mm de diamètre et permettent de retranscrire des fréquences allant de 20 à 20 000 Hz. Du côté des codecs, Huawei n’a intégré que les plus classiques, à savoir le AAC et le SBC. Il n’est question ici ni d’aptX, ni de LDAC, ni même du L2AC maison du constructeur.

Mais c’est surtout du côté de l’autonomie que Huawei assure avoir fait le plus grand bond en avant. Le groupe chinois indique en effet avoir doublé l’autonomie des FreeBuds 3i et assure jusqu’à 10 heures d’autonomie en écoute sur les FreeBuds 4i — 7,5 heures avec la réduction de bruit activée. Le boîtier permet quant à lui entre 1 et 1,5 recharge supplémentaire en fonction de l’utilisation ou non de la réduction de bruit.

Prix et disponibilité des Huawei FreeBuds 4i

Les Huawei FreeBuds 4i sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Huawei au prix de 99 euros, avec un bracelet Huawei Band 4 ou une balance connectée. Les écouteurs seront par ailleurs mis en vente dans le commerce dès le 22 mars, avec une offre de réduction de 20 euros jusqu’au 25 avril, rapportant leur prix à 79 euros. Trois coloris sont proposés par Huawei : blanc, rouge ou noir. Néanmoins, seuls les modèles blancs seront présents au lancement, les deux autres étant prévus pour fin mars.