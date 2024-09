Kia et Hyundai ont trouvé une solution pour baisser le prix des voitures électriques avec cette nouvelle batterie

Aujourd’hui, près d’un tiers du prix d’une voiture électrique est alloué uniquement à la batterie. Pour faire baisser les prix, il est donc nécessaire de baisser les tarifs de ces dites batteries, et c’est ce que comptent faire le groupe coréen Kia-Hyundai en travaillant sur une nouvelle batterie LFP.

Le principal frein à l’achat d’une voiture électrique aujourd’hui, c’est le prix. Même si les subventions tendent à faire baisser les tarifs et à essayer de trouver un équilibre avec leurs équivalences thermiques et hybrides, force est de constater que les voitures électriques sont encore plus chères.

Toutefois, comme expliqué dans l’un de nos récents dossiers, avec la baisse du prix du kWh et celle du prix des batteries en Chine grâce à la démocratisation de cette technologie, les tarifs des véhicules carburant aux électrons devraient peu à peu diminuer.

Simplifier le processus de fabrication pour baisser les coûts

Et le groupe Kia-Hyundai compte bien y participer, puisque les deux marques travaillent sur une nouvelle batterie LFP (Lithium Fer Phosphate).

Connaissez-vous toute l’histoire derrière votre voiture (future ou présente) ? carVertical, lui, le sait. Ce service unique sait tout du passé de votre (futur) véhicule : dommages anciens, consultation des registres de vol, compteur kilométrique trafiqué… Les rapports d’assurances et de contrôles techniques ne cachent rien !

Comme annoncé via un communiqué de presse, Hyundai Motor et Kia ont lancé un projet visant à développer un matériau cathodique pour batterie LFP. En collaboration avec Hyundai Steel et EcoPro BM, leader sur le marché des matériaux cathodiques, cette stratégie vise à synthétiser directement des matériaux sans créer de précurseur pour la production de matériaux cathodiques pour batterie LFP.

Cette solution aurait un avantage, puisque les matériaux cathodiques des batteries LFP sont produits en ajoutant du lithium à des matériaux précurseurs tels que le phosphate et le sulfate de fer.

Le processus de synthèse directe ajoute simultanément du phosphate, de la poudre de fer et du lithium sans créer de précurseur séparé. Cela élimine l’étape de production du précurseur, réduisant ainsi les émissions de substances dangereuses pendant la fabrication et diminuant les coûts de production. Et qui dit suppression d’une étape, dit aussi coûts moins élevés.

Précisons également que Hyundai et Kia travaillent sur les quelques faiblesses des batteries LFP, à commencer par les performances à basse température afin d’optimiser l’autonomie lorsqu’il fait froid, comme le font actuellement Renault ou encore le groupe Volkswagen.

La batterie LFP comme seule vraie alternative crédible pour baisser les prix ?

D’une manière générale, en attendant la lente gestation des batteries solides, les batteries LFP semblent être le meilleur moyen de réduire les coûts des voitures électriques.

Rappelons qu’elles offrent une durée de vie cyclique supérieure aux autres types de batteries lithium-ion. Elles peuvent supporter un grand nombre de cycles de charge-décharge (souvent plus de 2000 cycles) sans subir de dégradation importante.

De plus, le phosphate de fer lithium est thermiquement stable et moins susceptible de surchauffer, ce qui réduit le risque d’incendie ou d’explosion par rapport aux autres types de batteries lithium-ion.

Enfin, les batteries LFP n’utilisent pas de cobalt ou le nickel, qui sont coûteux et parfois problématiques d’un point de vue éthique (exploitation minière dans des conditions difficiles). Leur coût de production est donc plus faible, ce qui se traduit par des économies pour les constructeurs et, potentiellement, pour les consommateurs.