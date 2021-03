Hyundai Staria : le monospace redevient séduisant, espérons qu’il soit électrique

Le constructeur automobile sud-coréen a fait un teasing remarqué de son nouveau monospace. La Staria a un design futuriste... et même rétro-futuristique.

Pour les très grandes familles, le SUV est très devenu la norme en France. Pourtant les monospaces répondent toujours présents, ces véhicules dérivés des utilitaires se conduisent avec le permis B et ils peuvent transporter jusqu’à 9 personnes. Tout en restant compacts, ils ont accès aux mêmes endroits qu’une voiture classique (parking, etc.) car leur hauteur est limitée à 1 mètre 90. De plus, leur intérieur est totalement configurable.

Un vaisseau spatial selon Hyundai

Hyundai tente de remettre à la mode le minivan avec ce nouveau Staria. Elle ressemble à un vaisseau spatial avec son extérieur futuriste aux lignes rondes et sobres. Faire le choix de ne pas faire un SUV, c’est audacieux en 2021. L’intérieur est certainement le plus impressionnant, il est agréablement spacieux, avec de grandes fenêtres et un pare-brise panoramique qui s’étend au-dessus de la tête du conducteur.

Espérons que ce minivan soit électrique et espérons qu’il soit commercialisé en France. Avec ce look, le Staria de Hyundai Motor Group trouvera son public. On attend donc les prochains détails qui ne devraient pas tarder.