Ikea s’aventure à nouveau dans le gaming avec Brännboll, en se tournant vers les joueurs sur console

Le géant suédois du meuble, Ikea, a profité de la Milan Design Week, qui se déroule du 15 au 21 avril 2024, pour dévoiler sa nouvelle collection de meubles spécialement conçue pour les gamers. Cette fois-ci, ce ne sont pas les gamers PC qui sont visés, mais les gamers consoles.

Après intéressé à nos espaces de travail avec ses solutions pour open space, pour le télétravail aussi, Ikea s’attaque de nouveau au marché du gaming. Et ce n’est pas une première pour la marque qui avait déjà collaboré avec ROG, la branche gaming d’Asus, pour créer des produits dédiés aux joueurs. La nouvelle collection, baptisée Brännboll (à vos souhaits), se compose d’objets fonctionnels et résolument orientés gaming. Parmi eux, on retrouve un fauteuil de gaming pour le salon ou la chambre, un chariot, un tapis de souris, un support pour casque et un panier de rangement.

Les nouveautés Brännboll

Pièce maîtresse de la collection, le fauteuil de gaming Brännboll a été conçu pour offrir un confort optimal aux joueurs. Équipé de roulettes et de coussins pliables, il peut être facilement déplacé et transformé en chaise longue pour les sessions de jeu intenses. Une fois la partie terminée, il peut être replacé dans un coin de la pièce. Fabriqué en tissu polyester et en mousse de polyuréthane, avec une structure en acier, le fauteuil est disponible en plusieurs couleurs vives. Comme vous l’avez remarqué, c’est plutôt à destination d’une chambre ou d’un salon, plutôt qu’un bureau.

Source : Ikea Source : Ikea

On ne dirait pas comme ça, mais le chariot de gaming Brännboll est un véritable concentré de fonctionnalités. Équipé d’un plateau rabattable, il peut accueillir un ordinateur de bureau ou une console de jeu (ici, la ROG Ally), tandis que ses étagères permettent de ranger les accessoires de jeu. Ses roulettes facilitent son déplacement dans la pièce. Le chariot est fabriqué en acier et en plastique, avec une finition noire mate.

Source : Ikea Source : Ikea Source : Ikea Source : Ikea

Ikea a également pensé à un tapis de souris. Conçu en tissu polyester et en caoutchouc naturel, le tapis de souris Brännboll offre une surface de jeu confortable et précise. Sa surface texturée assure une meilleure adhérence, tandis que ses différentes tailles et couleurs… il est surtout très large. C’est un format désormais très populaire chez les gamers, et ça existait déjà chez Ikea.

Comme vous pouvez le voir, la collection Brännboll d’Ikea témoigne d’une volonté de démocratiser le gaming et de l’intégrer harmonieusement dans tous les espaces de vie. Comme l’affirme Philip Dilé, concepteur de produits chez Ikea, « Avec Brännboll, nous adhérons à l’idée que le jeu est pour tout le monde et a sa place partout dans la maison ». En effet, cette nouvelle collection se distingue des précédentes par son approche moins spécifiquement orientée jeu, mais davantage tournée vers l’intégration du gaming dans le quotidien de chacun.