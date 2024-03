Ikea a trouvé une solution pour s’isoler en open-space

Si vous travaillez en open-space, vous savez à quel point il peut être difficile de trouver un peu d'intimité et de calme. Ikea a pensé à vous.

Lorsqu’il s’agit de technologie, l’environnement dans lequel nous travaillons sur nos ordinateurs est tout aussi important que les appareils eux-mêmes. Ikea, le géant suédois du meuble, vient de dévoiler une nouvelle gamme de mobilier de bureau qui promet de révolutionner nos espaces de travail. Et un produit en particulier a retenu notre attention : le bureau Mittzon.

À première vue, le bureau Mittzon semble sortir tout droit d’un film de science-fiction. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence — ce bureau regorge de fonctionnalités pratiques en open-space ou à la maison.

Proposé à 500 euros, le bureau Mittzon repose sur un cadre en aluminium et est équipé d’une bâche en feutre tendue. Cette bâche, en plus d’apporter une touche esthétique, sert de protection visuelle et sonore, elle offre ainsi un espace de travail plus calme et plus privé. Ikea décrit le Mittzon comme un petit poste de travail pour le télétravail, mais je l’imagine très bien en open-space pour créer un environnement de travail plus paisible. Par contre, on ne peut y installer qu’un PC portable, il n’y a pas la place pour un moniteur PC.

Le plein de nouvelles références

En plus du bureau Mittzon, la nouvelle gamme d’Ikea comprend une variété de bureaux réglables en hauteur manuellement de 65 à 85 cm. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de personnaliser la hauteur de leur espace de travail, certainement pour une posture plus confortable et plus saine.

La table pliante Mittzon, quant à elle, offre une solution pratique pour les espaces de travail limités. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, le plateau de la table peut être incliné de 90 degrés pour un rangement facile et efficace.

Ikea complète sa gamme de mobilier de bureau avec une sélection de séparateurs de pièce et de boucliers acoustiques. Ces accessoires, qui comprennent des caissons et des séparateurs, permettent de créer des espaces de travail plus intimes et plus calmes, réduisant ainsi les distractions et améliorant la concentration.

Tous ces nouveaux produits seront disponibles à partir de fin mars 2024.

Pour aller plus loin

