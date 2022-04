Intel Arc : Intel dévoile par erreur sa meilleure carte graphique

Une vidéo diffusée par Intel dévoile les caractéristiques de sa meilleure carte graphique prévue à ce jour.

L’un des changements marquant de 2022 sur le marché du hardware est sans aucun doute l’arrivée d’Intel sur le marché des cartes graphiques dédiées. Avec les Intel Arc, la firme va concurrencer les Nvidia GeForce et AMD Radeon.

Elle a déjà dévoilé une première gamme de puces graphiques Intel Arc 3, 5 et 7 pour les PC portables et travaille désormais sur ses premières cartes graphiques pour PC de bureau.

Une fréquence à 2,25 GHz

Dans le cadre de ces annonces, Intel a publié une vidéo présentant son logiciel Intel Arc Control. Il s’agit du logiciel que les joueurs devront apprendre à connaitre pour gérer leur carte graphique. C’est un peu l’équivalent de la suite AMD Radeon ou Nvidia GeForce Expérience.

Les internautes les plus attentifs ont noté que la vidéo dévoile pendant une seconde les caractéristiques d’une carte graphique qui n’a pas encore été dévoilée par Intel.

On peut y lire qu’avec un taux d’utilisation à 99,57%, le GPU tourne à une fréquence de 2250 MHz et occupe une enveloppe thermique de 175W. La température de la puce est à 80 degrés et mémoire vidéo tourne à une fréquence de 1093 MHz.

À titre de comparaison, la GeForce RTX 3060 Ti propose une fréquence de 1665 MHz pour le GPU et de 1750 MHz pour la VRAM, avec un TDP de 200W. Il manque encore trop de caractéristiques pour faire une comparaison plus complète.

Intel devrait en dire plus sur ses premières cartes graphiques dans les prochains mois. Le lancement commercial est prévu au début de l’été 2022, donc autour des mois de juin et juillet.

