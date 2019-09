Dévoilé pour la première fois en mai et présenté plus en détail début septembre, en marge de l’IFA, le Core i9-9900KS a pour principale caractéristique d’être capable de tenir une fréquence de 5 GHz en boost sur l’ensemble de ses cores. Une nouveauté qu’il paierait cash en matière de consommation, avec un TDP pressenti à 127 Watts (!)

Attendu le mois prochain sur le marché, le Core i9-9900KS se veut le processeur ultime pour les joueurs. Son principal argument face au Core i9-9900K (déjà très performant en gaming) est d’être capable de soutenir les 5 GHz sur l’ensemble de ses cores, tandis que sa fréquence de base est annoncée à 4 GHz (en lieu et place de fréquences comprises entre 3,6 et 4,7 GHz sur le Core i9-9900K, qui atteint les 5 GHz sur un seul de ses cores). Fort bien, mais qu’en est-il de la consommation de ce Core i9-9900KS ? Eh bien cette dernière s’annonce (très) élevée… avec un TDP (enveloppe thermique) qui pourrait atteindre les 127 Watts. C’est 32 Watts de plus que le Core i9-9900K, qui tapait déjà la barre des 95 Watts.

Core i9-9900KS : la consommation la plus élevée observée sur un processeur Intel grand public ?

L’information nous provient d’une source fiable : ASUS. Le fabricant a récemment mis à jour la liste des processeurs supportés par ses cartes mères sous chipset Intel Z390. Parmi les puces présentes sur le document, notre Core i9-9900KS. ASUS y précise sa fréquence, son nombre de cores et threads et (plus intéressant) son TDP, bel et bien fixé à 127 Watts selon la marque taïwanaise. Comme le précise Tom’s Hardware, l’information semble confirmée par un revendeur russe, et paraît par ailleurs assez plausible compte tenu de l’approche d’Intel avec cette nouvelle référence — destinée à contrer l’arrivée prochaine du Ryzen 9 3950X d’AMD.

Au-delà des besoins qu’elle induit en termes d’alimentation et de dissipation, cette consommation élevée aurait aussi des répercussions en matière de cartes mères compatibles. Il faudrait en l’état plancher sur une carte mère Z370 ou Z390 haut de gamme pour être en mesure d’exploiter le Core i9-9900KS à son plein potentiel et à ses plus hautes fréquences. Ce qui a un coût.

On ignore enfin quel sera le prix, justement, du Core i9-9900KS, mais ce dernier sera sûrement vendu à plus de 500 euros. Il nous faudra néanmoins attendre fin octobre pour en être assurés.