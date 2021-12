Lenovo Smart Clock 2 : laissez-vous tenter par le radio-réveil du futur

Dévoilée dans le courant de l’été, la seconde itération du réveil intelligent de Lenovo est actuellement en promotion chez Boulanger. L’occasion pour nous de revenir sur cet appareil qui ringardise les traditionnels radio-réveils grâce à des fonctionnalités connectées bien pensées. On vous explique tout.

C’est en 2019 que Lenovo a dévoilé et sorti son Smart Clock, un appareil connecté qui permet aux radio-réveils d’entrer (enfin) dans le XXIème siècle. Reprenant dans les grandes lignes le design du Google Nest avec son habillage de tissu gris, le Smart Clock se démarque surtout grâce à ses fonctionnalités qui en font un compagnon idéal pour la chambre à coucher. Il a d’ailleurs récolté un très bon 9/10 à l’occasion de notre test réalisé à l’époque.

Cet été, Lenovo a dévoilé son Smart Clock V2, qui vient améliorer la formule, ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires et raffiner son design. Un appareil qui demeure toujours aussi satisfaisant, et qui se retrouve aujourd’hui en promotion chez Boulanger. Vendu habituellement à 69,99 euros, il est actuellement disponible pour 39,99 euros. Mieux, jusqu’au 19 décembre, il bénéficie d’une ristourne supplémentaire qui les fait tomber à 34,99 euros. Retour sur ce radio-réveil du futur et ses nombreux avantages.

Quels sont les avantages du Lenovo Smart Clock 2 ?

Un appareil adapté à la chambre à coucher

L’un des avantages majeurs du Smart Clock 2 vient incontestablement de son design qui, comme nous l’avons déjà souligné, s’inspire grandement de celui des enceintes connectées de Google. Entièrement habillé d’un tissu à grosses mailles, et disponible en trois coloris (Gris chiné, noir ou bleu), il se fondra sans aucun problème dans n’importe quelle chambre à coucher. Cette nouvelle itération abandonne toutefois le design conique de son prédécesseur, et gagne quelques millimètres afin d’améliorer le confort d’utilisation.

Lors de la conception de sa Smart Clock 2, Lenovo a choisi un écran LCD de 4 pouces doté d’un rétroéclairage doux, et sans fuites lumineuses latérales, de manière à rester discret la nuit venue tout en restant parfaitement lisible en journée. Cette horloge connectée possède aussi un capteur de luminosité ambiante qui lui permet d’ajuster au mieux son intensité, voire de s’éteindre complètement, en fonction de l’intensité lumineuse.

Un réveil connecté complet et polyvalent

Comme son nom le suggère, la Smart Clock est avant tout une horloge intelligente, ce qui signifie qu’au-delà de donner l’heure, elle peut accomplir tout un tas d’autres tâches au quotidien. Utilisant l’OS Google dédié aux Smart Display, cette Smart Clock V2 est capable d’utiliser de nombreuses applications pour vous communiquer, par exemple, le temps qu’il fait là où vous habitez.

En bon héritier des radio-réveils d’antan, le Smart Clock 2 est aussi capable de diffuser tout un tas de contenus audios. Musique, radio ou podcast, vous aurez l’embarras du choix vu qu’il est capable de se connecter à TuneIn, Spotify, Deezer ou encore YouTube Music. Son haut-parleur a d’ailleurs été amélioré, et déplacé sous l’écran pour proposer une expérience sonore plus agréable.

Très proche d’un Nest Hub 2, ce Smart Clock 2 est aussi compatible avec l’assistant vocal de Google pour vous permettre de réaliser de nombreuses actions. Outre le fait de pouvoir lancer un morceau de musique ou programmer un réveil à la voix, vous pourrez aussi diriger simplement tous vos appareils connectés via le protocole Google Home.

Le tapis de recharge, une nouveauté qui vient changer la donne

Pour compléter cette Smart Clock 2 déjà très complète, Lenovo lui a octroyé un accessoire extrêmement utile avec le tapis de recharge. Venant se positionner sous la Smart Clock, cette base amène deux nouveautés à l’horloge. Pour commencer, une petite lampe de type veilleuse permet de diffuser une lumière douce lorsque vous en avez besoin.

L’autre nouveauté consiste en un dock de chargement par induction, qui permet de recharger tous les appareils compatibles avec la charge Qi. Le soir venu, vous n’aurez donc plus qu’à poser votre téléphone à côté de votre réveil pour qu’il se recharge durant la nuit. Et si vous avez plusieurs appareils à charger, sachez que ce tapis propose aussi un port USB-A.

La Lenovo Smart Clock 2 en promotion à 39,99 euros chez Boulanger

Pour les fêtes de fin d’année, la Lenovo Smart Clock 2 est en promotion chez Boulanger. L’occasion d’économiser 30 euros sur ce réveil intelligent, qui tombe à 39,99 euros et ce, que vous le choisissiez dans sa version grise, noire ou bleue. Mieux encore, si vous craquez sur ce réveil avant le 19 décembre, il ne vous coutera que 34,99 euros.

Vous pourrez aussi découvrir la Lenovo Smart Clock 2 en bundle avec son tapis de charge, qui permet de recharger vos appareils compatibles (smartphones, montres connectées) par induction. Ce pack est pour sa part proposé à 54,99 euros ce weekend au lieu de 89,99 euros en temps normal.