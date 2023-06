Bien plus qu’une simple liseuse, la Lenovo Smart Paper est l’outil parfait pour lire, écrire, dessiner

Dévoilée lors de la dernière édition du CES, la Lenovo Smart Paper est une tablette d’un genre un peu particulier. À mi-chemin entre la liseuse et le bloc-note numérique, elle se positionne comme un outil d’une rare polyvalence.

Apparues depuis peu sur le marché, les tablettes équipées d’écran E-Ink (que l’on retrouve habituellement sur les liseuses) sont encore assez méconnues du grand public. En alliant le confort de lecture d’une liseuse et les avantages d’une tablette graphique aux fonctionnalités d’une tablette tactile classique, ces appareils offrent pourtant une expérience de prise de note inédite.

Avec la Smart Paper, Lenovo rejoint le club très fermé des constructeurs proposant une tablette à écran E-Ink au sein de son catalogue. Annoncée à l’occasion du dernier CES et disponible dans les semaines qui viennent, la version imaginée par le constructeur possède de sérieux atouts dans son escarcelle. Grand écran, stylet intégré, écosystème riche et complet : la Lenovo Smart Paper a tout pour plaire et se positionner comme la tablette ultime pour lire, écrire ou même dessiner.

Un écran E-Ink de 10,3 pouces idéal pour la lecture

Bien connus des utilisateurs de liseuses, les écrans E-Ink (ou papier électronique) disposent de nombreux avantages. Et le plus grand d’entre eux reste sans doute leur confort de lecture. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que, contrairement à une dalle classique, ce type d’écran n’émet pas de lumière, et utilise la lumière ambiante comme le ferait n’importe quelle feuille de papier (d’où son nom).

Utiliser ce type d’écran permet de réduire considérablement la fatigue oculaire et de limiter l’exposition à la lumière bleue, ce qui est idéal le soir. Pour pallier les éventuels soucis de lumière ambiante (luminosité faible ou changeante), qui pourraient empêcher la lecture, Lenovo a tout prévu. La Smart Paper est en effet équipée d’une lumière frontale bicolore capable de s’adapter aux conditions extérieures avec pas moins de 26 niveaux de luminosité et la possibilité d’ajuster la température de cette dernière.

Si la Smart Paper n’est pas à proprement parler une liseuse, sachez qu’elle a tout de même accès à la plateforme Ebooks.com et ses deux millions de livres. Elle est aussi capable d’afficher de nombreux fichiers texte (epub, PDF, docx entre autres). Un système d’annotation et de prise de note est aussi de la partie, de même qu’un dictionnaire intelligent accessible d’une simple pression sur un mot dans le corps d’un texte.

Lenovo Smart Paper Pen : un stylet pensé pour le dessin et la prise de note

C’est l’autre bonne surprise que nous réserve Lenovo avec sa Smart Paper. Le constructeur a en effet décidé de joindre un stylet, le Smart Paper Pen (pour faire dans l’originalité). Côté caractéristiques, ce stylet possède pas moins de 4 096 niveaux de pression, est capable de détecter son inclinaison, le tout avec une latence d’environ 25 ms. Une combinaison idéale pour le dessin par exemple, où la précision dans le coup de crayon joue un rôle primordial.

Le but de Lenovo ? Métamorphoser la Smart Paper en véritable bloc-notes numérique capable d’accueillir tous vos projets. Lenovo a d’ailleurs pensé à tout puisque sa tablette propose pas moins de 74 modèles de papier différents, de la simple feuille blanche au papier millimétré en passant par une partition musicale. Le stylet bénéficie aussi de plusieurs fonctionnalités intégrées qui permettent de l’utiliser comme un simple crayon, un surligneur, un marqueur ou encore un véritable pinceau.

Stylet en main, vous pouvez donc laisser libre cours à votre imagination sans aucune restriction. Petit plus non négligeable pour les amateurs du genre, la combinaison de l’écran E-Ink et du Smart Paper Pen procure une sensation qui se rapproche énormément de celle d’un stylo glissant sur du papier.

Lenovo Smart Paper : un écosystème intelligent pour une prise de note simplifiée

Afin de métamorphoser sa tablette en véritable bloc-notes numérique, Lenovo a particulièrement travaillé sur la partie logicielle de la Smart Paper. La fonctionnalité la plus intéressante reste sans doute la conversion automatique des notes manuscrites en un texte numérique que vous pouvez ensuite modifier à la volée. De quoi réorganiser vos notes, les corriger, les annoter ou bien encore surligner les passages importants en toute simplicité.

Équipée de deux micros, la Smart Paper peut aussi être utilisée comme un dictaphone. Là où les choses deviennent intéressantes, c’est que les notes ainsi enregistrées peuvent, elles aussi, être converties en texte numérique grâce à Microsoft Engine, évitant par conséquent un fastidieux travail de retranscription.

L’application maison (aussi nommée Lenovo Smart Paper pour faire dans la simplicité) vous permet d’enregistrer vos notes directement sur l’appareil pour les retrouver lorsque vous en avez besoin. Un service de stockage sur un espace sécurisé dans le cloud est aussi de la partie contre un abonnement mensuel, si vous ressentez le besoin de protéger vos données contre les accidents.

Sachez enfin que cette application offre un écosystème très complet aux fonctionnalités toutes plus utiles que les autres. Parmi elles, vous pouvez trouver la possibilité de traduire vos notes dans la langue de votre choix, ou encore de signer vos documents numériques en un tournemain.

Découvrez la Lenovo Smart Paper à 499 €

La Lenovo Smart Paper est d’ores et déjà disponible sur le site de Lenovo et dans la plupart des grandes enseignes au tarif de 499 euros. Cette tablette est vendue dans un pack comprenant le Smart Paper Pen et un étui Smart Paper Folio. Ce dernier permet à la fois de protéger la Smart Paper, et d’accueillir le stylet pour le recharger.