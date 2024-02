On a essayé un PC portable transparent : bluffant, futuriste… et utile ?

Nous avons pris en main un le PC portable de Lenovo qui se distingu par un écran transparent. S'il ne s'agit que d'un prototype, on se pose forcément déjà des questions sur l'aspect pratique de l'appareil.

Je pianote sur le clavier du PC portable, parcours un article sur Frandroid puis je ferme la fenêtre du navigateur web. Et là, paf : je peux voir le bouquet de fleurs posé juste derrière l’écran de l’ordinateur… à travers l’écran de l’ordinateur. Et oui vous avez bien lu.

C’est beau et impressionnant… mais à quoi ça sert ? C’est à peu près le fil de réflexion qui traverse l’esprit en découvrant le PC portable transparent de Lenovo dont on entendait parler depuis quelques jours. Au MWC 2024, à Barcelone, la marque a officiellement levé le voile sur ce prototype des plus intrigant.

Car il faut en effet rappeler qu’il ne s’agit pas d’un produit d’ores et déjà dédié à la commercialisation. Mais ce Lenovo ThinkBook d’un autre genre donne un aperçu des idées sur lesquelles travaillent les équipes du constructeur.

Effet waouh immédiat

Concrètement, qu’est-ce que ça donne ? On ne va pas se mentir, l’effet waouh est immédiat. L’appareil est un brin moins clinquant que sur les rendus qu’on a pu voir circuler sur le web. On sent que c’est un prototype, qu’il manque encore un peu de raffinement. Malgré cela, il a clairement un look qui en jette et un vrai petit air futuriste.

Reste la question à un million de dollars : à quoi ça sert ? Avant d’y répondre, mettons certaines choses au clair : on a ici un écran Micro-LED de 17,3 pouces. De belles caractéristiques jusque-là. Mais patatras : la définition, elle, est limitée à du maigre 720p sur ce prototype.

Lenovo envisage évidemment de monter en gamme et nous parle d’aller jusqu’à une dalle « 2K ». En attendant, l’effet visuel est en effet un tantinet dégradé. On sent que les images et surtout les textes qui s’affichent ne sont pas au top de la lisibilité avec une telle définition sur un tel écran.

On se rattrape tout de même avec une luminosité maximale globale à 1000 nits qui donne un bon peps déjà à ce prototype. Avec du Micro-LED, on peut toutefois espérer mieux et un porte-parole de Lenovo nous a déjà assuré que c’était un élément sur lequel travaillait la marque.

Sur ce prototype, ne comptez pas non plus sur un clavier physique. Ici, on a une surface tactile qui affiche les touches et qui peut aussi servir de surface pour dessiner au stylet. Face à l’absence de retour haptique lorsqu’on tape du texte et le temps de réaction cadavérique du trackpad, j’ai vite signalé mon inquiétude.

Là encore, Lenovo se veut rassurant. L’idée avec ce modèle présenté au MWC 2024 est de tester quelques options et cas d’usage. Mais le constructeur affirme que rien ne l’empêche d’intégrer un clavier physique ou d’améliorer la solution ici choisie.

Je n’ai pas trop eu le droit de manipuler l’ordinateur dans tous les sens — je crois qu’il n’y en avait que trois en exposition –, mais je n’ai pas eu l’impression d’un produit fragile. La base inférieure est assez imposante tandis que la dalle micro-LED est prise en sandwich entre deux plaques de verre protégées jouissant d’un revêtement Gorilla Glass 3.

Pour du transport dans un sac à dos, on peut sans doute avoir l’esprit tranquille. En refermant et réouvrant le PC portable à quelques reprises, je n’ai pas eu de sensations déplaisantes au niveau de la charnière. Sur cette partie, on a affaire à un ordinateur très classique.

Bon. J’ai bien palabré, mais je n’ai toujours pas dit à quoi servait concrètement un tel produit. J’y viens. Lenovo a mis en avant plusieurs choses pour vous convaincre.

Vous pouvez donc placer quelque chose de l’autre côté de l’écran et le voir directement à travers l’écran tandis que des plateformes basées sur de l’intelligence artificielle proposeront des interactions grâce à une caméra placée à l’arrière de la base et qui voit la même chose.

On peut penser à de la réalité augmentée par exemple, mais aussi à des interactions avec un agent conversationnel vous donnant des informations et des inspirations autour de l’objet que vous voyez à travers l’écran.

Il y avait quelques démonstrations autour de cela, mais je dois avouer que c’était encore trop abstrait à mon goût. Plus concrètement, on peut aussi imaginer des usages en entreprise ou à la réception d’un hôtel où une personne pourrait avoir besoin de montrer son interface à quelqu’un en face. Au lieu de retourner le PC, elle n’aurait qu’à activer une option pour un affichage inversé, en miroir.

Rendre opaque l’écran transparent ?

Cela nous amène d’ailleurs à la question de la confidentialité. Pour le moment, on peut toujours deviner ce qui est affiché sur l’écran si on se trouve de l’autre côté, mais Lenovo réfléchit à des solutions permettant de rendre opaque la dalle. Plusieurs solutions sont à l’étude.

Finalement, le vrai but d’un tel produit est surtout esthétique et presque social. D’une part, parce que c’est tout simplement cool d’avoir un écran transparent. D’autre part, parce qu’on ôte une sorte de barrière visuelle. On voit toute la personne en face de nous, même si elle est sur son ordinateur. Cela a un côté plus ouvert.

Attention cependant. On entre là sur le terrain glissant du bullshit marketing. C’est intéressant à entendre, mais il faut garder un certain recul. Résultat des courses : j’ai adoré ce PC portable transparent, mais j’ai encore bien du mal à justifier son intérêt pour le moment, hormis pour la beauté du geste.