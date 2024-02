En toute transparence, ce PC de Lenovo donne très envie mais on se questionne sur son utilité

Ce n'est plus une fuite, là, voici un visuel très clair de ce que Lenovo prépare pour le MWC : un PC portable avec un écran transparent.

Après un CES 2024 bien rempli de nouveautés, le Mobile World Congress (MWC) de 2024 promet également son lot de surprises. Parmi elles, Lenovo s’apprête à dévoiler un laptop assez futuriste : un PC portable avec un écran transparent. Oui, vous avez bien lu. On avait déjà vu pas mal de fuites sur ce sujet, donc ce n’était pas vraiment un secret, mais ça reste super intrigant.

Pour aller plus loin

Ce magnifique PC portable avec écran transparent pourrait bientôt être entièrement dévoilé

Les écrans transparents semblent être le nouveau jouet préféré des fabricants. Après les télés de Samsung et LG au CES, Lenovo entrera dans la danse au MWC. Rien n’a été officialisé, mais un visuel a été publié. Visuellement, ça en jette. Mais au-delà du look, on se gratte un peu la tête en se demandant à quoi ça sert vraiment. Côté confort d’utilisation, on n’est pas convaincu que ça change la vie. Ça peut même rendre les choses un peu plus compliquées à voir. Mais bon, c’est clair que niveau style, ça a un côté vitrine technologique impressionnante.

Pour quelle utilité ?

L’utilité d’un écran d’ordi transparent, ça reste le gros point d’interrogation. Pour un téléviseur, pourquoi pas, cela peut avoir un côté déco sympa quand il est éteint. Mais pour un PC portable ? On cherche encore. Travailler, lire ou surfer sur le net demande une bonne visibilité, et là, le transparent pourrait plus gêner qu’autre chose.

Ce qui est sûr, c’est qu’avec cette future annonce, Lenovo, qui est déjà en tête des ventes de PC en France, montre qu’il ne joue pas que sur la sécurité avec ses gammes classiques. Lancer un PC portable transparent, c’est clairement un coup pour attirer l’attention, se démarquer dans un marché super compétitif et, pourquoi pas, ouvrir des pistes pour le futur de la tech. Même si pour l’instant, on voit surtout le côté cool.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables en 2024 : notre sélection