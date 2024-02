Ce magnifique PC portable avec écran transparent pourrait bientôt être entièrement dévoilé

Lenovo serait sur le point de montrer sa propre vision de l'écran transparent, cette fois intégrée à un PC portable. Le concept pourrait être montré au Mobile World Congress de Barcelone à la fin du mois.

Lenovo a fait son effet au CES, en présentant toute une série de produits concepts qui ont fait tourner les têtes pendant le salon, comme ce PC qui peut faire fonctionner Windows et Android en même temps ou encore cette autre machine qui peut changer de couleur à volonté.

Le constructeur en avait visiblement encore sous la pédale pour le Mobile World Congress 2024 qui se tiendra à Barcelone du 26 au 29 février : Windows Report révèle des informations sur un tout nouveau concept assez fou qui sera présenté pendant le salon.

Lenovo présente son PC portable transparent

Les écrans transparents ont fait grand bruit durant le CES de Las Vas il y a un mois, même si la technologie semble encore loin de se démocratiser auprès du grand public. LG et Samsung ont tous les deux présenté des écrans de ce type au CES ces dernières années, mais ceux-ci sont avant destinés au monde de l’automobile ou des points de vente haut de gamme.

Source : Lenovo / Windows Report Source : Lenovo / Windows Report

C’est désormais au tour de Lenovo d’y aller de son propre concept, mais cette fois intégré à un PC portable. On se rappelle que Samsung avait présenté le premier modèle du genre en 2010 au CES et il semblerait que l’idée fasse toujours autant rêver les constructeurs. Selon les images dévoilées par le site Windows Report, la dalle est ainsi complètement transparente, tout comme le reste du châssis et notamment du clavier.

Rien n’est sûr cependant en regardant ces premières photos et encore moins la fiche technique de ce ThinkPad qui n’a pas encore de nom. On espère que Lenovo en dévoilera plus au MWC, si jamais cette machine est destinée à être vendue dans le commerce.

Une gamme complètement rafraîchie pour 2024

Mais ce n’est pas la seule fuite relayée par Windows Report, qui fait aussi état de six mises à jour pour toute sa gamme de PC portables.

Le ThinkBook 14 G4 devient un véritable PC 2 en 1 avec une charnière à 360 degrés qui vous permettra de tourner l’écran, maintenant tactile, comme bon vous semble. À noter que la dalle va désormais arborer la très décriée encoche externe, qui embarque la caméra, mais aussi le micro ainsi que des capteurs pour faire fonctionner Windows Hello, la reconnaissance biométrique de Microsoft.

Cette encoche, on va aussi la retrouver dans les modèles milieu de gamme du constructeur, à savoir les ThinkPad T14 (Intel et AMD) ainsi que le ThinkPad T14S, qui enrichissent leur offre connectique tout en affinant les bords autour de l’écran. Même traitement pour le ThinkPad T16 Gen 3, qui semble lui aussi s’alléger malgré sa diagonale.

Enfin, le ThinkPad x12 avec son écran détachable aura le droit à une seconde génération avec une fiche technique mise à jour, même si on n’en sait pas beaucoup plus. Lenovo va aussi proposer une nouvelle version de son écran tactile ThinkVision M14T Gen 2, qui devrait passer à l’Oled avec une meilleure définition.

On en saura plus pendant le salon de Barcelone, mais on sent déjà que Lenovo améliore progressivement sa gamme de laptops pour une année 2024 qui s’annonce décisive pour le marché PC.