Toute les gammes Legion Go et PC de Lenovo fuitent avant l’IFA 2024

L’ensemble des produits que présentera Lenovo à l’IFA 2024 apparaissent dans une large fuite relayée par Evan Blass sur X. Parmi eux, un concept de PC rotatif et des accessoires pour la Legion Go.

À quelques semaines de l’ouverture du salon berlinois, Evan Blass diffuse des photos de ce qui semble être toute la gamme de rentrée de Lenovo.

Malheureusement, il faut se contenter des images puisque le leaker ne joint pas de données à ses clichés.

Un nouveau Twist encore plus fin

Malgré tout, on y découvre un concept remis au goût du jour, le modèle Twist.

Hérité du ThinkPad Twist de 2013 et plus récemment du ThinkBook Plus Twist sorti l’an dernier, il s’agit d’un PC à écran rotatif.

Si Lenovo est habitué du format « tente » avec ses écrans qui pivotent à 180°, ici il ajoute une rotation horizontale. Cela permet de rabattre l’écran sur le clavier plutôt que sur sa coque arrière. Ce PC appartient à la gamme ThinkBook, la ligne professionnelle du constructeur chinois.

Des accessoires pour la Legion Go

Une autre nouveauté tapera dans l’oeil des joueurs. Ce sont les accessoires pour la Legion Go, la console portable PC de Lenovo.

Ils sont au nombre de trois. On a un support de manettes qui permet d’assembler les deux morceaux de manette de la Legion Go, à la manière d’une Switch.

Un dock s’invite également. Branché au port USB-C de la machine, il donne accès à une foule de sorties : deux USB-A, deux USB-C, un RJ45 et une sortie HDMI.

Une grosse caisse de transport vient compléter ce lot.

Pour le reste, cela concerne les mises à jour matérielles des ThinkBook, ThinkPad, Ideapad et Yoga.

ideaPad 5x 2-in-1, 14″, 9th gen

ideaPad Slim 5, 13″, 10th gen

ideaPad Slim 5, 15″, 10th gen

ideaPad Slim 5x, 14″, 9th gen

ThinkBook, 16″, 7th gen, ASP

ThinkBook, 16″, 7th gen, QOY

ThinkPad t14s, 6th gen

Yoga Pro 7

Yoga Slim 7i Aura