Le chinois Lenovo met à jour son ThinkPad X1 Yoga. Pensé pour les utilisateurs nomades et les professionnels, cet ultraportable convertible se pare cette année d’un châssis repensé,100% aluminium, et des tous nouveaux processeurs Intel Core de génération Comet Lake. Dévoilés la semaine dernière, ils équipent également les nouveaux XPS 13 de Dell ainsi que les Prestige 14 / 15 et Modern 14, annoncés il y a quelques jours par le taïwanais MSI.

Sans trop bousculer le design emblématique des appareils rattachés à la gamme ThinkPad, Lenovo fait évoluer gentiment son X1 Yoga, destiné « aux guerriers de la route et aux professionnels ». La formule est assez pompeuse, mais l’appareil lui devrait coller à son public cible avec un gabarit de 14 pouces (pour tout juste 15,5 mm d’épaisseur), un poids une nouvelle fois raboté (1,3 kilo seulement) et des processeurs Intel embarquant jusqu’à six cores pour des performances en hausse vis-à-vis des moutures précédentes.

Une offre toujours aussi complète en matière d’affichage

Côté écran, Lenovo maintient les options proposées par le passé sur ce modèle. Par défaut, on hérite ainsi d’une dalle IPS Full HD tactile, mais opter pour un panneau WQHD ou 4K est possible. L’écran Ultra HD disponible en option sur le ThinkPad X1 Yoga se dote d’ailleurs d’un support Dolby Vision, d’une certification VESA DisplayHDR 400 et d’une luminosité maximale de 500 nits.

A l’intérieur du nouveau châssis en aluminium dessiné par Lenovo, un processeur Intel Core i5 ou i7 de 10ème génération (Comet Lake) s’active en silence, avec quatre ou six cores en fonction du modèle choisi. Pas de puce graphique dédiée en revanche, le X1 Yoga doit se contenter de l’iGPU UHD Graphics 620 intégré aux processeurs Intel. L’appareil montrera donc certaines limites en montage vidéo lourd ou en retouche photo, notamment face au ThinkPad X1 Extreme qui mise pour sa part sur une GTX 1650 MaxQ de NVIDIA et ses 4 Go de mémoire vidéo.

Question mémoire justement, le X1 Yoga affiche 8 ou 16 Go de mémoire vive en LPDDR3 et un maximum de 2 To de stockage SSD (NVMe). La connectique s’axe pour sa part sur 2 ports Thunderbolt 3, 2 entrées USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1 sortie HDMI 1.4 et un combo Jack 3,5mm. La batterie de 51 Wh doit permettre une autonomie estimée à un maximum de 18 heures 30. Lenovo pointe enfin l’intégration d’un système audio composé de 4 haut-parleurs certifiés Dolby Atmos et la présence d’une Webcam 720p que l’on peut dissimuler grâce à la petite languette ThinkShutter (intégrée depuis un an à de nombreux laptops Lenovo, elle permet de masquer la webcam lorsqu’elle n’est pas utilisée… pour plus de sécurité).

Le ThinkPad X1 Yoga est attendu sur le marché dans les prochaines semaines. Les tarifs ne sont pas encore dévoilés dans le détail, mais il varieront certainement du simple au double en fonction de la configuration choisie.