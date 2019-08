Dell met à jour son iconique XPS 13. L’appareil, qui doit arriver sur le marché à compter de cette fin août, reviendra courant octobre en arborant cette fois en option un processeur 6 cores Intel de la famille « Comet Lake ». Gravées en 14 nm, ces puces ne sont pas à confondre avec les processeurs « Ice Lake », qui profitent eux du nouveau node 10 nm — en développement depuis des années chez Intel

Avec ses nouveaux XPS 13, le constructeur texan ne changera pas la donne face au modèle 2019 lancé il y a quelques mois. Les nouvelles versions de l’ultraportable emblématique du fabricant reprennent pratiquement à l’identique le design des moutures actuelles. Il faut dire que Dell l’avait fait évoluer en douceur par rapport aux variantes lancées en 2018. La webcam était par exemple revenue au dessus de l’écran après avoir déménagé en dessous l’année dernière. Une idée malheureuse qui permettait pourtant d’obtenir la reconnaissance faciale via Windows Hello, indisponible sur les nouveaux modèles. Cet été, Dell semble donc jouer la sécurité et capitaliser sur des lignes qui ont fait leur preuves. La vraie nouveauté est surtout interne.

Jusqu’à 6 cores dès octobre sur les variantes haut de gamme du XPS 13

Dans un châssis de 11,6 mm d’épaisseur à l’endroit le plus épais (et seulement 7,8 mm sur la partie la plus menue), Dell intégrera donc à partir du 27 août prochain des processeurs Intel Core i3, i5 ou i7 de 10ème génération « Comet Lake ». Au départ, ces derniers n’excéderont pas les 4 cores et 8 threads, mais promesse est faite d’une nouvelle fournée de XPS 13 équipés — à compter d’octobre — du nouveau Core i7-10710 U et ses 6 cores / 12 threads. L’ensemble de ces nouveaux CPUs seront refroidis, comme par le passé, par deux ventilateurs et une fine chambre à vapeur.

Pour le reste, Dell annonce par défaut un écran IPS Full HD pour son ultraportable. Cette dalle est certifiée Dolby Vision, couvre 100% du spectre colorimétrique sRGB et arbore un contraste de 1500:1 pour 400 cd/m² de luminosité maximale. Il sera aussi possible d’opter pour une dalle 4K tactile profitant des mêmes spécificités, mais uniquement en option. Le nouveau XPS 13 embarque en outre entre 4 et 16 Go de mémoire vive LPDDR3 (soudés à la carte mère et donc impossible à remplacer) et entre 128 Go et 2 To de stockage en SSD. Dell évoque enfin la présence de 2 ports Thunderbolt 3, d’un lecteur micro SD, d’une sortie Jack 3,5 et d’un modem Killer AX1650 Wi-Fi 6. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie.

L’autonomie est pour sa part estimée à un maximum de 19 heures grâce à une batterie de 52 Wh. Inutile de préciser que l’autonomie concrète, dans des conditions d’utilisation réelles, sera sensiblement inférieure. Le nouveau XPS 13 arrivera sur le marché en fin de mois, à un tarif de départ de 899,99 dollars. Ce prix grimpera bien-sûr en fonction de la configuration choisie. Rappelons que MSI a également annoncé cette semaine des ultraportables équipés de puces Intel de nouvelle génération : les Prestige 14, Prestige 15 et Modern 14.