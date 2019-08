MSI profite de la quiétude du mois d’août pour dévoiler, en préparation de l’IFA 2019 (prévu en septembre), trois nouveaux ordinateurs portables. Pensés avant tout pour les créatifs, les Prestige 14, Prestige 15 et Modern 14 se parent de processeurs Intel Core de 10ème génération. Les fameuses puces « Ice Lake » gravées selon le nouveau node 10 nm.

Avec ces nouveaux laptops, le constructeur au dragon met en avant légèreté, autonomie et performances. Sous le capot, des Intel Core i7 basse consommation (« U ») de dernière génération et des cartes graphiques signées NVIDIA, pour une accélération efficace des logiciels de montage vidéo, comme Adobe Premiere. Autre qualité pointée par MSI, le support de la technologie maison True Pixel pour les écrans IPS 1080p ou 4K UHD (en option) qui promet une excellente restitution colorimétrique. Le fabricant évoque notamment une couverture à 100% du spectre Adobe RGB et un Delta E (mesure de la différence permettant d’estimer la précision des couleurs) inférieur à 2. Des données qu’il conviendra de vérifier une fois les trois appareils officiellement lancés.

Prix et date de lancement encore inconnus

Sans vraiment rentrer dans des détails techniques, MSI fait mention pour ses trois nouvelles machines de performances CPU en hausse de 50% vis-à-vis des puces Intel d’ancienne génération. L’apport des nouveaux processeurs Intel, de leurs 6 cores et de la gravure en 10 nm permettrait donc une puissance de calcul nettement améliorée en applicatif, surtout sur les logiciels tirant parti du multithreading, pointe la marque. Parallèlement, MSI évoque l’outil de retouche photo Photoshop, censé être près de 40% plus rapide que par le passé une fois installé sur ces trois nouveaux appareils.

Côté fiche technique, les Prestige 14 (14 pouces) et 15 (15,6 pouces) se parent d’autonomies allant jusqu’à 10 et 16 heures respectivement. Tous deux embarquent deux ports Thunderbolt 3 (en plus d’un port HDMI, d’un lecteur de carte SD et de deux ports USB 3.2 Type A) et intègrent la nouvelle norme Wifi 6. Le premier pèse tout juste 1,2 kg, contre 1,6 pour le second. L’un comme l’autre peuvent enfin, en option, être équipés de GPUs NVIDIA GeForce 1650 4 Go. La mémoire vive, elle, s’étendra à un maximum de 16 Go pour le Prestige 14, contre 64 Go pour le Prestige 15 et le stockage s’axe sur un combo de SSD au format M.2 (capacité non dévoilée).

Un peu plus modeste en termes de configuration, le Modern 14 pèse pour sa part 1,19 kg. On retrouve là aussi un Core i7 « U » (MSI ne précise pas encore les références des processeurs disponibles ni les puces moins véloces que l’on trouvera sur les Prestige 14, Prestige 15 et Modern 14 les plus abordables) épaulé d’un maximum de 32 Go de DDR4. On reste par contre sur une carte graphique NVIDIA GeForce MX250 2 Go. Dans la même veine, l’appareil, contrairement à ses deux camarades, ne peut pas prétendre à une dalle IPS 4K en option. Il faudra se contenter d’une définition Full HD… ce qui reste suffisant en 14 pouces.

Le Modern 14 comporte la même connectique que les Prestige 14 et 15, tandis que son autonomie est estimée à 10 heures. Pour l’heure MSI n’a pas encore dévoilé de tarifs ou de dates de lancement pour ces trois nouveaux ordinateurs portables. Nul doute que ces informations seront partagées d’ici quelques semaines, durant l’IFA 2019 programmé entre les 6 et 11 septembre à Berlin.