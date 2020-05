Lenovo met au goût du jour l’emblématique TrackPoint dans un clavier sans fil Bluetooth

Lenovo nous sort un clavier sans-fil avec l'emblématique TrackPoint. Remis au goût du jour avec une connectique USB-C pour la charge et un mode Android, il n'est vendu qu'aux États-Unis pour le moment.

Le TrackPoint, ce fameux point généralement rouge situé au centre du clavier d’un ordinateur portable, est de retour. Apparu en 1992, il a été critiqué par plusieurs générations d’utilisateurs, mais il a aussi ses adeptes qui en ont fait un must-have. Justement, pour eux, Lenovo vient de ressusciter l’emblématique TrackPoint dans un nouveau clavier sans fil ThinkPad.

Le TrackPoint avec du Bluetooth

L’alternative à la souris et au trackpad était déjà disponible sur un clavier externe, Lenovo a décidé de lui enlever les fils. Ce clavier sans fil, avec connectique USB Type-C pour la charge, récupère un TrackPoint rouge entre les touches G, H et B. Il maintient ainsi le design original des claviers d’ordinateurs portables. Il n’y a pas de trackpad, mais il y a les trois boutons d’une souris (bouton gauche, bouton droit et bouton défilement).

Via du Bluetooth ou du Wireless Nano USB, il est désormais possible de faire accompagner son PC par ce clavier avec TrackPoint, ce qui devrait plaire aux inconditionnels de cette fonction. Comme vous pouvez le voir, il a également été conçu pour fonctionner avec Android (à l’arrière, il est possible de basculer entre le mode Windows et Android).

Malheureusement, ce clavier est exclusivement vendu aux États-Unis pour 100 dollars HT en disposition QWERTY.