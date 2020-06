En misant sur les processeurs AMD, Lenovo contient le prix de son ultrabook Yoga Slim 7

Doit-on sacrifier la puissance sur l’autel du prix ? En misant sur le processeurs AMD Ryzen 5 pour son Lenovo Yoga Slim 7, Lenovo prouve que l’on peut proposer des PC portables performants et premium au format ultrabooks, tout en conservant un tarif abordable.

La recherche d’un PC à moins de 800 euros ressemble trop souvent à un parcours semé d’embûche. L’arrivée récente de nouveaux processeurs AMD pour PC portable a considérablement changé la donne ces derniers mois. Le processeur Ryzen 5, par exemple, est aujourd’hui considéré comme une valeur sûre dans le monde du PC portable : il garantit puissance, polyvalence et fluidité à un tarif contenu. C’est justement le processeur qu’a choisi Lenovo pour sa gamme d’ultrabook Lenovo Yoga Slim 7.

Un design soigné et pensé pour la mobilité

Celles et ceux qui recherchent avant tout un ordinateur portable pour les accompagner au travail ou lors de déplacements professionnels feront le meilleur choix en se tournant vers le Lenovo Yoga Slim 7. Et ce pour deux raisons. La première est son design. Son châssis gris lui donne un look sobre, soigné et surtout léger.

Léger aussi dans ses dimensions puisqu’il mesure 32 x 20,8 cm pour 1,5 cm d’épaisseur et 1,4 kg. Le nomadisme du Lenovo Yoga Slim 7 est aussi assuré par la taille de l’écran. Cette dalle Brightview de 14 pouces à la définition 1920 × 1080 pixels est le bon compromis entre mobilité et confort de visionnage agréable. La surface d’affichage est suffisamment grande pour profiter de tout le contenu en streaming sans s’abîmer les yeux à essayer de distinguer chaque détail.

Une puissance à toute épreuve

L’autre raison de pencher pour le Lenovo Yoga Slim 7 est sa fiche technique. Dans les tâches bureautiques, celui-ci est un roi. Avec son processeur AMD Ryzen 5 4500U cadencé à 2,3 GHz, ses 8 Go de mémoire vive et son SSD de 256 Go, le Lenovo Yoga Slim 7 délivre une fluidité et une réactivité constantes. Et ce, même dans certains jeux grâce à son GPU AMD Radeon RX Vega 8.

Côté autonomie, le Lenovo Yoga Slim 7 est un véritable monstre. Il peut endurer une utilisation active de près de 15 heures en une seule charge. Parfait donc pour se passer du chargeur lors des déplacements à courtes et moyennes distances. D’autant qu’il supporte la technologie RapidCharge qui lui permet de remplir 80 % de la batterie en une toute petite heure. Pour ce qui est de la connectique, le Lenovo Yoga Slim 7 embarque 2 prises USB A 3.2, 2 ports USB Type-C, un lecteur de carte micro SD, une prise HDMI (pour y connecter un écran externe) et une prise jack 3,5 mm.

Hormis la puissance, l’avantage d’un processeur AMD Ryzen 5 est de réduire la facture finale de la machine sans toucher aux performances. Ainsi, le Lenovo Yoga Slim 7 sera bientôt disponible chez Darty pour un tarif avoisinant les 799 euros, soit un prix plus qu’accessible pour un ordinateur de cette puissance.