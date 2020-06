Lenovo Yoga Carbon : Intel Core i7 Tiger Lake, poids plume et une autonomie monstrueuse

Lenovo nous prépare un nouvel ultraportable prometteur : le Yoga Carbon, dont les principales spécifications parviennent aujourd'hui jusqu'à nous par l'intermédiaire d'une vidéo en fuite. Au programme : un Core i7 Tiger Lake, une autonomie copieuse et un châssis ultra léger.

Alors qu’Acer annonçait récemment une version de son nouveau Swift 5 qui devrait être équipé d’un processeur Intel de 11e génération Tiger Lake, voilà que Lenovo laisse échapper une vidéo de présentation de son prochain ultraportable : le Lenovo Yoga Carbon. Ce dernier ne dépassera pas les 14,25 mm d’épaisseur, pour 995 grammes selon les informations en fuite, et arborera lui aussi un processeur Tiger Lake. Une puce qui devrait lui permettre de profiter d’une autonomie généreuse, annoncée à un maximum de 16 heures grâce à une batterie de 50 Wh. C’est plus que la plupart des ultraportables actuels, même si quelques modèles annoncent d’ores et déjà une endurance tutoyant (au moins sur le papier) les 22 heures.

Un processeur pas encore présenté par Intel

D’après NoteBookCheck, le Yoga Carbon pourrait être équipé d’un Core i7-1165G7 (le successeur de l’actuel Core i7-1065G7 « Ice Lake »), qui n’a pas encore été présenté par Intel. De quoi laisser entendre que le lancement de ce nouvel ultraportable n’est pas encore tout à fait en vue. Il faudra d’abord qu’Intel présente en détail sa 11e génération de processeurs basse consommation pour que Lenovo puisse introduire son nouveau Yoga Book sur le marché.

Source : Lenovo via @h0x0d

Ce dernier serait quoi qu’il en soit équipé d’une dalle 16:10 de 13,3 pouces pour une définition QHD (2560 par 1600 pixels). Côté colorimétrie, le constructeur fait mention d’une couverture à 100 % de l’espace sRGB et évoque aussi une compatibilité Dolby Vision. On apprend par ailleurs que l’appareil profiterait d’un système de dissipation lié à la technologie Intel Cooling Mode, qui permet (une fois activée) « d’augmenter l’autonomie d’un PC de manière dynamique… pour surveiller les attributs thermiques de l’appareil et mieux contrôler son ventilateur ».

Le Yoga Carbon semble se décliner en blanc et en noir et sera équipé de haut-parleurs Dolby Atmos Harman-Kardon. On devrait y trouver un clavier rétroéclairé, au moins un port USB-C (potentiellement Thunderbolt 3) et un combo micro / casque Jack 3,5 mm. Comme évoqué plus haut, il est pour l’instant difficile d’estimer un créneau de sortie pour l’appareil, dont le prix reste pour l’heure, lui aussi, inconnu. Compte tenu de la fiche technique proposée, un tarif supérieur à 1000 euros est néanmoins à prévoir.