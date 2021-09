LG XBOOM 360, l’enceinte Bluetooth qui veut éclairer notre lanterne

LG annonce aujourd'hui sa XBOOM 360, une enceinte Bluetooth qui veut briller. Conçu pour diffuser un son omnidirectionnel, ce produit atypique veut éclairer votre rentrée en servant à la fois d'enceinte et de lanterne.

Forme conique, look atypique évoquant presque celui d’une lampe tempête, son à 360 degrés : la LG XBOOM 360 est une enceinte qui ne laissera pas indifférent. Attendue fin septembre aux environs de 400 euros (360 dollars outre-Atlantique), la nouvelle enceinte Bluetooth haut de gamme du constructeur coréen veut mêler design, originalité, et qualité audio. Dans son communiqué la firme explique notamment que la forme cylindrique de son nouveau produit est prévue pour être adaptée à la structure des réflecteurs ajoutés au tweeter (1 pouce) et au woofer (5,25 pouces) pour réduire au maximum la distorsion.

Cette enceinte de 250 x 514 x 250 mm, prévue pour être utilisée en intérieur comme en extérieur les nuits d’été, promet ainsi un son riche et détaillé porté par des composants de qualité. LG évoque notamment un diaphragme en titane pour le tweeter de sa XBOOM 360, qui profite d’une puissance maximale de 120 W lorsqu’elle est branchée.

Polyvalence et « expérience multisensorielle »

Le design « lanterne » de la XBOOM 360 n’est du reste pas dû au hasard. L’enceinte de LG dispose de trois modes d’éclairage à 360 degrés (Ambient, Nature et Party) et peut aussi émettre des effets lumineux et sonores personnalisables depuis l’application XBOOM dédiée (disponible sur iOS et Android).

Source : LG

La XBOOM 360 dispose enfin d’une petite batterie de 29 Wh lui offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie pour une écoute à 50 % du volume sans effets lumineux activés. Fabriquée en partie à l’aide de plastiques recyclés et « d’autres matériaux de post-consommation », l’enceinte est drapée de tissu et déclinée en quatre coloris : beige, bordeaux, noir et bleu.