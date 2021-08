Kanye West sort une enceinte Bluetooth insolite, capable de remixer vos morceaux

Le Donda Stem Player propose de personnaliser l'écoute de la musique. D'après le site qui présente l'appareil, on pourra par exemple isoler un instrument, ajouter des effets ou réaliser des samples en direct.

La fortune de Kanye West se situerait autour des 2 milliards de dollars. Il va sans dire qu’avec un tel capital, le rappeur américain a les coudées franches pour lancer des produits un peu originaux.

Pour aller plus loin

Les meilleures enceintes Bluetooth à emporter partout avec vous

L’interprète de The Life of Pablo a ainsi annoncé la sortie d’une enceinte Bluetooth pas comme les autres. Celle-ci est développée par la marque Yeezy Tech, qui porte son surnom, en collaboration avec la société Kano. Le Donda Stem Player, c’est son nom, prend la forme d’une petite rondelle de silicone, équipée d’une prise jack, capable d’ailleurs d’effectuer une lecture simultanée en Bluetooth et en filaire.

Un contrôle direct sur la musique

La grosse innovation de l’appareil réside dans ses quatre bandes lumineuses en forme de croix qui partent du bouton central de l’appareil. Ces bandes sont tactiles et, d’après le site et les quelques démonstrations vidéos disséminés ici ou là, elles permettraient de mixer en direct sa musique.

Dans le détail, on peut par exemple isoler la voix dans un morceau, contrôler le volume de certaines pistes, ajouter des effets, créer des boucles musicales, changer la vitesse de lecture, et même sauvegarder des samples des morceaux. De quoi réaliser du montage audio en direct. Voici une vidéo de démonstration de l’appareil.

An example of how the DONDA Stem player can be used, editing JUNYA. pic.twitter.com/xwRaahkfba — ye 🗯 (@yevideo) August 25, 2021

La rondelle possède aussi un port USB-C, les classiques boutons de volumes, un haut-parleur situé en haut à gauche et 8 Go de stockage. De nombreux formats musicaux sont pris en charge : AIFF, AIF, FLAC, M4A, MP3, WAV, WAVE, AAC, ALAC et MP4.

La disponibilité du Donda Stem Player reste assez vague. Elle est censée accompagner le prochain album du rappeur, qui s’intitulera judicieusement Donda, et le site indique une sortie pour « l’été 2021 ». Comptez 200 dollars tout de même pour précommander l’appareil.