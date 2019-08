Alors que de plus en plus de constructeurs de smartphones renoncent à la prise jack, une étude indique que les utilisateurs ne se soucient guère de cette absence. Seul 1% des consommateurs considèrent la prise jack comme un critère essentiel pour leur smartphone.

Depuis 2016, la prise jack est en voie de disparition sur les smartphones. Apple, puis Huawei, OnePlus et désormais Samsung ont peu à peu supprimé cette connectique sur leurs smartphones les plus hauts de gamme. Une absence qui peut gêner certains utilisateurs — on le voit souvent en commentaires — mais qui ne concerne finalement qu’une minorité.

En effet, comme le signale le site Android Authority, l’opérateur américain Ting a mené une étude outre-Atlantique pour voir quels étaient les principaux critères des consommateurs pour leurs choix d’un nouveau smartphone. L’étude a été menée auprès de 3 640 personnes le mois dernier. Sans surprise, on constate que pour les hommes comme pour les femmes, le critère principal est le prix. Pour les hommes, les caractéristiques techniques, comme la RAM ou le processeur, arrivent en deuxième place, suivies par le stockage. Pour les femmes, c’est l’OS qui va importer d’abord, suivi de l’appareil photo.

Neuf critères proposés

Surtout, parmi ces trois principaux critères, Android Authority rapporte qu’un seul pour cent des personnes sondées a répondu que la présence d’une prise casque faisait partie des trois critères les plus importants : « Les personnes sondées pouvaient choisir parmi une lise présélectionnée qui incluait le prix, l’écran, l’appareil photo, la batterie, l’espace de stockage, les caractéristiques (RAM et vitesse du processeur), le système d’exploitation, la prise jack et un « facteur cool » », indique le site spécialisé.

Un taux de réponse pour la prise jack aussi bas peut probablement s’expliquer par la population étudiée, puisque l’étude a été réalisée outre-Atlantique, où Apple — qui a abandonné la prise casque depuis 2016 — profite encore de 39% de parts de marché, devant Samsung (28%), LG (11%) et Motorola (8%).

Surtout, les consommateurs se font probablement de plus en plus à l’idée que les constructeurs abandonnent cette connectique. Si Apple a été parmi les premiers à l’abandonner, la firme américaine a longtemps été moquée par Samsung. Pourtant, même le géant coréen a fini par suivre le pas avec ses nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10+ qui sont dépourvus de prise casque.