Avec la présentation des Galaxy Note 10 et Note 10+, Samsung a finalement confirmé ce qui n’était alors qu’une rumeur : les deux appareils ne profiteront plus de la prise casque. Dans la foulée, Samsung a également supprimé une publicité qui se moquait d’Apple pour avoir supprimé la prise jack.

En 2017, après la présentation de l’iPhone X, Samsung avait lancé une campagne publicitaire particulièrement moqueuse contre celui qui était alors son principal concurrent. Baptisée « growing up » (grandir), celle-ci visait à ridiculiser point par point les iPhone par rapport aux modèles de Samsung. Qu’il s’agisse de l’encoche de l’iPhone X, du manque d’étanchéité de l’iPhone 6, ou de la petite taille d’écran de l’iPhone 5s, Samsung n’y allait pas de main morte.

L’un des aspects évoqués par Samsung dans cette publicité concernait la prise jack, supprimée en 2016 par Apple sur l’iPhone 7. On pouvait y voir un possesseur d’iPhone étonné comme une poule devant un couteau en déballant son iPhone et en voyant l’adaptateur jack vers Lightning.

Néanmoins, au lendemain de l’annonce des Galaxy Note 10 et Note 10+, Samsung a finalement décidé de supprimer cette publicité des plateformes de vidéo. Lorsqu’on cherche à la retrouver grâce à un ancien lien YouTube, le site nous indique que « cette vidéo n’est pas disponible ». En cause justement, les nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10+. Bien qu’il puisse simplement s’agir d’un hasard, ou d’une stratégie sur toutes les vidéos de marques, comme le souligne le journaliste Tom Warren de The Verge, la coïncidence reste particulièrement savoureuse.

"Samsung ads mocking iPhones quietly deleted"

Samsung, Microsoft, Apple, Google, and many others delete old TV ads from their YouTube channels regularly. This is standard industry practice sadly, and Samsung hasn't fully removed these ads from all of its YouTube properties

— Tom Warren (@tomwarren) August 8, 2019