La nouvelle arme anti-bagages perdus d’Apple

Une valise égarée, c’est le début des vacances gâchées. Apple propose une solution innovante avec iOS 18.2, pour transformer les AirTags en véritables détectives de bagages.

Personnellement, je mets toujours un AirTag dans mes valises. Cela rassure et cela me donne une information utile. Par exemple, lors de mon dernier voyage, ma valise a été oubliée et bloquée à CDG… pendant trois jours j’ai pu suivre son déplacement. C’est rassurant.

Apple va justement déployer une mise à jour pour ses AirTags qui pourrait transformer la recherche de bagages perdus. Avec iOS 18.2, le géant californien introduit une fonctionnalité permettant de partager la localisation des AirTags avec des tiers, notamment les compagnies aériennes.

Une innovation qui tombe à point nommé

Disponible à environ 30 €, l’AirTag permet déjà de localiser des objets via l’application « Localiser » d’Apple, à condition qu’un appareil Apple passe à proximité.

La nouvelle mise à jour va plus loin en permettant de partager ces données de localisation avec des tiers autorisés. Ce partage est limité à sept jours et s’arrête automatiquement dès que l’AirTag retrouve son propriétaire.

Le processus est simple : les utilisateurs peuvent générer un lien dans l’application « Localiser » sur iPhone, iPad ou Mac, qui permet de visualiser la position de l’AirTag sur une carte via un navigateur web. Pour garantir la sécurité, l’accès à ces données nécessite une connexion avec un compte Apple.

L’initiative d’Apple ne reste pas lettre morte : 15 compagnies aériennes, dont Austrian Airlines, British Airways, Eurowings, United et Swiss International Air Lines, ont déjà annoncé leur participation au programme. Leurs services clientèle pourront utiliser ces liens pour localiser plus efficacement les bagages égarés.

La mise à jour iOS 18.2, actuellement en version bêta, sera bientôt disponible pour tous les iPhone compatibles (iPhone Xs et modèles plus récents).

