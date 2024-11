AirTags : Apple a une nouvelle idée pour retrouver vos bagages

L’application Localiser d’Apple se met à jour avec iOS 18.2 pour permettre de partager la localisation d’un objet avec une personne de confiance.

Apple AirTag

Le système de localisation d’Apple est plutôt pratique. Il permet de facilement retrouver ses appareils comme un iPhone ou des AirPods, mais aussi de localiser des objets non Apple.

Cela passe notamment par les objets connectés comme les Apple AirTags qui peuvent obtenir leur localisation en s’interconnectant avec d’autres appareils dans le même coin.

Nombreuses sont les personnes à coller ces petits badges avec leurs objets personnels, et notamment dans leurs bagages. Pour améliorer cette expérience, Apple expérimente une nouveauté avec iOS 18.2 en beta.

Permettre aux employés de retrouver vos bagages

Avec iOS 18.2, l’application Localiser permet de partager les informations d’un objet avec un intermédiaire de confiance. Autrement dit, vous pouvez confier les informations à l’employé d’une compagnie aérienne pour qu’il puisse vous aider à retrouver vos bagages.

Le partage est seulement temporaire et non définitif. On peut aussi imaginer partager cette information avec un proche pour qu’il puisse retrouver nos clés ou notre portefeuille oublié chez lui.

Un petit changement malin qui rend l’application Localiser un peu plus pratique.