LG lance un moniteur pour PC au format très original de 16:18, plus haut que large

En amont du CES de Las Vegas, LG a dévoilé deux nouveaux écrans PC, dont l'un au ratio d'image 16:18, plus haut que large.

On connaissait ces dernières années l’explosion des moniteurs au ratio panoramique, qu’il s’agisse du 21:9 ou du 32:9. Néanmoins, ces écrans, s’ils sont particulièrement adaptés à une meilleure immersion dans les jeux vidéo ou pour les films, ne sont pas nécessairement les mieux optimisés pour les tâches bureautiques ou la productivité.

C’est afin de répondre à cette demande que LG a décidé de présenter, ce mercredi, un nouveau moniteur pour PC avec un ratio pour le moins original de 16:18. Baptisé LG DualUp Monitor (LG 32UQ85R), il s’agit du double d’un écran 16:9 avec deux écrans posés l’un sur l’autre. Ce ratio d’écran va donc permettre de profiter d’un affichage plus haut que large et permettre aux utilisateurs de profiter d’autant mieux de leurs logiciels nécessitant un affichage particulièrement haut.

Il est donc particulièrement adapté pour les tableurs, le traitement de texte, la navigation Web ou, comme l’indique l’image d’illustration de LG, les logiciels de montage vidéo. Ainsi, il est possible d’afficher la preview de la vidéo montée sur la partie haute de l’écran et la timeline sur la partie basse.

Du côté de la définition, le LG DualUp monitor profite d’un affichage à la définition SDQHD de 2560 x 2880 pixels pour une diagonale d’écran de 27,6 pouces. L’écran est par ailleurs équipé d’une dalle Nano IPS couvrant 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et capable de monter jusqu’à une luminosité maximale de 300 cd/m².

L’affichage est par ailleurs compatible avec le HDR10 et, s’il dispose d’un temps de réponse de 5 ms, n’est cependant pas compatible avec AMD FreeSync. Enfin, du côté des connectiques, on peut noter une entrée USB-C, deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort et trois prises USB. L’écran est par ailleurs équipé de haut-parleurs stéréo de 7 W.

Un écran au ratio classique, mais au taux de contraste impressionnant

En plus de ce moniteur au format pour le moins original, LG a également présenté un écran PC plus classique, le LG UltraFine Display (LG 28MQ780). Il s’agit d’un moniteur de 31,5 pouces affichant une définition de 3840 x 2160 pixels avec un ratio 16:9 et une technologie de dalle Nano IPS Black. Selon LG, cette technologie devrait permettre d’atteindre à la fois un taux de contraste de 2000:1 et une couverture à 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Pour l’heure, on ignore encore à quel prix seront commercialisés ces deux moniteurs de PC. LG en dévoilera davantage lors de leur présentation, prévue au cours du CES de Las Vegas au début du mois prochain… si tant est que l’événement ait bien lieu. Ces derniers jours, plusieurs exposants ont fait part de leur annulation en raison de la reprise de l’épidémie de Covid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.