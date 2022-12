Avec 999 g sur la balance, ce PC LG est l’un des plus légers du marché

Dans le monde des ultraportables, il y a les PC LG gram, et puis il y a les autres. Les LG gram oscillent entre 999 g et 1,3 kg, mais c'est loin d'être leur seul avantage. On vous explique.

C’est en 2015 que LG a dévoilé pour la première fois les PC estampillés gram, avec comme ambition de proposer des ordinateurs portables parfaitement calibrés pour les utilisateurs nomades. Afin d’arriver à ce résultat, le constructeur a développé une philosophie particulière qui s’articule autour d’un axe central : la légèreté.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur a réussi son pari puisque le modèle le plus petit de la gamme gram, avec sa diagonale de 14 pouces, affiche moins d’un kilogramme sur la balance. Un petit exploit dans le monde des ultraportables, que LG a pu réaliser grâce des choix audacieux en matière de design, de matériaux et de composants.

Quel est le secret de la légèreté du LG gram ?

Pour obtenir l’un des PC les plus légers du marché (à gabarit égal), LG a avant toute chose travaillé sur le châssis des machines qui composent la gamme gram. Réalisé en alliage de magnésium (réputé pour sa légèreté), il bénéficie aussi d’un design tout en finesse. À titre d’exemple, le modèle 14 pouces ne dépasse pas les 17 mm d’épaisseur, tandis que son homologue 17 pouces atteint les 17,7 mm.

Cette légèreté n’est pas synonyme de fragilité. Les PC LG gram se révèlent robustes et capables de résister aux aléas d’un quotidien nomade. LG s’en est d’ailleurs assuré en faisant passer toute une batterie de tests à son PC, qui lui ont permis d’obtenir la norme MIL-STG 810G. Il s’agit d’une norme développée par la défense américaine qui garantit la résistance du produit dans certaines conditions extrêmes.

La finesse et la légèreté des PC issus de la gamme LG gram s’expliquent aussi par le choix des composants utilisés par le constructeur. N’espérez pas trouver ici PC gamer capable de faire tourner Cyberpunk 2077 en Ultra, mais plutôt un PC tout en sobriété, qui se destine principalement à un usage bureautique. Un choix de raison, certes, mais qui ne se fait pas non plus au détriment des performances ou de l’ergonomie.

Afin de proposer une expérience optimale pour les travailleurs nomades, LG a opéré sur deux axes. D’un côté, le confort, en équipant ses machines d’un écran IPS au format 16:10, bien connu pour être plus confortable à l’usage. Le clavier aux touches bien espacées offre une frappe aussi confortable qu’agréable, tout comme le trackpad. L’excellente autonomie (12 à 14 heures annoncées) vient compléter le tout.

De l’autre côté, c’est un accent particulier sur les fonctionnalités que l’on retrouve. La webcam 1080p, équipée de capteurs de reconnaissance faciale compatibles Windows Hello, permet au LG gram d’exécuter quelques tours forts sympathiques. Grâce à la fonction LG Glance by Mirametrix, il peut détecter votre présence, ou votre absence, et verrouiller votre session dans ce dernier cas. Il est aussi capable de flouter l’affichage si vous détournez le regard et peut vous avertir si quelqu’un regarde par-dessus votre épaule. Un bon point pour la confidentialité.

LG gram 14Z90Q : une machine qui allie finesse et performance

Avec le gram 14Z90Q, LG propose un PC ultraportable qui ne cède pas grand-chose sur ses performances. Il est en effet équipé d’un Core i7 de 12ᵉ génération qui lui offre une puissance suffisante pour tout ce qui touche à la bureautique ou au visionnage de vidéo en streaming. Il est ici adossé à 16 Go de RAM et un SSD de 1 To, pour une expérience fluide au quotidien.

Côté affichage, c’est une dalle IPS Full HD+ de 14 pouces qui est ici installée. Bonne nouvelle, cette dernière est traitée contre les reflets afin de diminuer la fatigue oculaire. On relèvera en particulier une bonne couverture des espaces colorimétrique sRGB (99,9 %) et DCI-P3 (99 %).

Pour accommoder les travailleurs les plus exigeants, LG a doté ce gram 14Z90Q d’un large panel connectique. On retrouve ainsi 2 ports USB 3.2 Gen 2, deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI, une sortie casque ainsi qu’un port Micro SD. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter l’ensemble.

Le LG gram 14Z90Q équipé d’un Core i7 est proposé à 1399 euros chez Boulanger. Cerise sur le gâteau, pour tout achat d’un ordinateur avant le 25 décembre, vous obtiendrez un abonnement de 15 mois à Microsoft 365. Vous pourrez découvrir le détail de cette opération juste ici.