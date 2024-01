2024 : l’année où la grosse évolution OLED n’est pas sur le haut de gamme

Cette année, l'innovation OLED se trouve là où on l'attend le moins. L'entrée de gamme.

2024 marque une tendance intéressante chez LG : alors que les gammes supérieures G4 et M4 restent sur leurs acquis technologiques, et que le C4 continue d’offrir une performance stable, c’est la série B4, l’entrée de gamme OLED de LG, qui reçoit une mise à niveau significative.

120 Hz, HDMI 2.1 et 48 pouces

Historiquement positionnée comme l’option la plus abordable des téléviseurs OLED de LG, la série B4 a souvent été perçue comme un compromis entre qualité et prix. Le B4 est le choix économique pour ceux qui rêvaient d’OLED sans vouloir dépenser une fortune. Cependant, en 2024, LG a décidé de réduire cet écart en introduisant des améliorations techniques notables.

Commençons par une bonne surprise : fini le 60 Hz, le taux de rafraîchissement s’élève désormais à 120 Hz, alignant la B4 sur les besoins actuels des consommateurs, en particulier des joueurs.

En outre, l’intégration de quatre ports HDMI 2.1 marque un pas en avant considérable, offrant non seulement une meilleure compatibilité avec les dernières consoles, dont la PS5 Slim et la Xbox Series X, mais aussi une amélioration de la bande passante. Cette mise à niveau est particulièrement significative, car elle permet d’utiliser pleinement les capacités de la dalle 120 Hz.

Enfin, la taille de diagonale 48 pouces est disponible. Ce qui permet d’imaginer en faire un écran de PC gaming si vous avez un grand bureau. Ou pour installer ce téléviseur dans de petits appartements ou des chambres.

Des limitations qui ne pèsent pas lourds face aux avantages de l’OLED

Il est vrai que la série B4 continue d’utiliser une dalle OLED moins lumineuse que ses homologues plus coûteux. Cependant, cette « limitation » est stratégiquement choisie pour maintenir le téléviseur dans une gamme de prix plus accessible tout en offrant l’expérience distincte de l’OLED. Et pour beaucoup, cette baisse de luminosité ne pèsera pas lourd face aux avantages de l’OLED : des noirs profonds, un contraste impressionnant et des couleurs vives. Enfin, ajoutons une autre limitation qui n’est pas un réel problème : le processeur α8 pour le B4, pour marquer une différence avec les C4, G4 et M4.

Avec webOS Re:New, on peut dire que LG Electronics fait plaisir en 2024. Pour le moment, on ne connaît pas les tarifs des gammes 2024, un peu de patience. Il peut encore y avoir des bonnes nouvelles. Mais, restons néanmoins sérieux : les écrans OLED restent bien plus chers que les écrans LCD, malgré tout.

Modèle Type d'affichage Processeur Taux de rafraîchissement maximum Ports HDMI 2.1 Tailles LG B4 OLED Alpha 8 120 Hz 4 48, 55, 65, 77" LG C4 OLED Evo (OLED EX) Alpha 9 génération 7 144 Hz 4 42, 48, 55, 65, 77, 83" LG G4 OLED Evo + MLA (55-83") Alpha 11 144 Hz (55-83") 4 55, 65, 77, 83"

97" (sans MLA) LG M4 OLED Evo + MLA (55-83") Alpha 11 144 Hz (55-83") 3 55, 65, 77, 83"

97" (sans MLA)

