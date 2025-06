Prochaine série de TV LG C6 avec la technologie OLED Primary RGB Tandem pour 2026 ?

Le constructeur coréen s’apprêterait à démocratiser sa technologie d’affichage la plus avancée en l’intégrant dans sa gamme C, traditionnellement positionnée sur le segment milieu de gamme des téléviseurs OLED.

Lors du dernier CES 2025 de Las Vegas, LG a présenté ses nouvelles séries de TV OLED dont la plus haut de gamme M5 ainsi que G5 qui ont profité des plus récentes avancées, notamment une dalle embarquant la technologie Primary RGB Tandem. Malheureusement, la série plus abordable, C5 n’a pas bénéficié de celle-ci, mais même pas de celle de l’année passée réservée au M4 et G4 offrant un pic de luminosité bien supérieur à ce que le téléviseur est actuellement capable de réaliser.

Cependant, selon les informations relayées par The Elec, LG Electronics pourrait marquer un tournant particulièrement important dans sa stratégie télévisuelle avec l’intégration de la technologie OLED Primary RGB Tandem dans sa future série C6, attendue pour 2026. Cette technologie de pointe descendrait ainsi pour la première fois vers une gamme plus accessible.

Des rapports financiers révélant l’existence de panneaux « premier prix »

L’existence d’une version moins coûteuse de la technologie OLED Primary RGB Tandem a été révélée de manière indirecte par les communications financières de Solus Advanced Materials, nouveau fournisseur de LG Display. Dans son rapport trimestriel publié en mai, l’entreprise indique prévoir la livraison de matériaux émetteurs organiques verts de nature phosphorescente destinés aux « panneaux OLED 3 couches et 4 couches premier prix ».

Intéressant lorsqu’on sait qu’aucun panneau OLED Primary RGB Tandem « premier prix » n’existe actuellement sur le marché. Les modèles disponibles en 2025 – LG G5/M5, Panasonic Z95B, Philips OLED910 et OLED950 – sont tous positionnés sur le segment premium. La référence à ces nouveaux panneaux suggère donc le développement de nouvelles références destinées à des gammes plus accessibles.

Cette information corrobore les annonces de LG Display concernant ses investissements dans la production de dalles OLED Primary RGB Tandem moins coûteuses. La mention de « matériaux phosphorescents verts » indique une optimisation des composants chimiques pour réduire les coûts de production sans compromettre les performances. Cette approche permettrait de maintenir les avantages de la technologie 4 couches tout en la rendant économiquement viable pour des segments de marché plus larges.

Une stratégie d’investissement ambitieuse dans l’OLED

La stratégie de LG s’articule autour d’un recentrage total sur la technologie OLED, matérialisé par des décisions industrielles majeures. La vente de l’usine LCD de Guangzhou à TCL fin 2024 illustre parfaitement cette orientation. Les fonds générés par cette cession, au-delà du remboursement d’un prêt interne entre LG Display et LG Electronics, sont directement réinvestis dans le développement des capacités de production OLED sur les sites historiques coréens de la marque.

Cette réorganisation industrielle montre bien la volonté de LG Display de consolider sa position de leader sur le marché des dalles OLED, non seulement pour équiper les téléviseurs LG Electronics, mais également pour alimenter un écosystème de partenaires comprenant Loewe, Panasonic, Philips et Samsung. En outre, l’idée est également de conserver l’avance que la société sud-coréenne a actuellement sur sa compatriote Samsung qui, depuis son retour sur ce segment de marché avec sa technologie QD-OLED, gagne du terrain.

Rappelons également que Samsung s’est récemment fourni non seulement chez Samsung Display (pour des dalles QD-OLED), mais également chez LG Display pour certaines séries et certaines tailles de la série S90F. Pour LG, cette approche multi-clients permet d’amortir les coûts de recherche et développement sur un volume de production plus important, facilitant ainsi la démocratisation des technologies avancées.

L’impératif concurrentiel face au Mini LED

Outre l’avance que compte garder LG face à Samsung sur le segment de l’OLED, l’urgence de démocratiser la technologie OLED Primary RGB Tandem s’explique aussi par la pression concurrentielle exercée par les téléviseurs LCD Mini LED. Ces derniers proposent des performances d’affichage de plus en plus proches des OLED, tout en maintenant un avantage tarifaire considérable. Sur les diagonales comprises entre 42 et 83 pouces, les écrans LCD Mini LED sont proposés au mieux à la moitié du prix de leurs homologues OLED, l’écart étant souvent bien supérieur.

Cette situation place LG dans une position délicate sur le marché des grandes diagonales, où les téléviseurs OLED peinent à rivaliser avec les prix des LCD. La technologie Primary RGB Tandem moins coûteuse permettrait de réduire les écarts de prix tout en conservant les avantages intrinsèques de l’OLED : contraste infini, temps de réponse ultra-rapide et angles de vision optimaux.

Rendez-vous au CES 2026

Bien évidemment, LG n’a pas encore officialisé l’intégration de la technologie OLED Primary RGB Tandem dans sa série C6. Ce n’est, très probablement, qu’au début de l’année 2026, lors du prochain salon du CES de Las Vegas que nous saurons si cette gamme en profite et quelles sont exactement ses performances, notamment en termes de luminosité. Logiquement, et parallèlement, LG devrait continuer à maintenir un écart entre les séries M6, G6 et les téléviseurs de la série C6. Les premières commercialisations pourraient intervenir au printemps 2026, suivant le calendrier habituel de LG pour ses lancements produits.