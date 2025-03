Avec ses écrans gaming Tandem OLED, LG promet une hausse spectaculaire de la luminosité

D’ores et déjà employée sur certaines des dernières smart TV de LG, la technologie tandem OLED va aussi se frayer un chemin jusque sur les moniteurs gaming du groupe. À la clé, la promesse de gains substantiels, notamment en matière de luminance.

Voici l’un des nouveaux écran gaming LG dotés de la technologie Tandem OLED // Source : LG

Dévoilé au CES 2025, le LG G5 est l’un des premiers téléviseurs du géant coréen à miser sur une dalle Tandem OLED. Cette nouvelle technologie d’affichage, que la marque veut également déployer sur PC portables, va bientôt faire son entrée sur le marché des moniteurs gaming.

Parmi les premiers écrans PC équipés, un modèle QHD (2560 par 1440 pixels) de 27 pouces, qui devrait prendre le relai de l’actuel LG UltraGear OLED 27GR95QE testé par nos soins en 2023.

Cette nouvelle génération de moniteurs gaming OLED promet en tout cas d’offrir un bien meilleur pic de luminosité, en HDR… comme en SDR.

Des dalles OLED bien plus lumineuses

Selon LG, ses nouveaux panneaux tandem OLED seraient notamment capables d’afficher une luminance maximale de 1 500 cd/m2 en HDR, soit 500 cd/m2 de plus que ce que proposait la génération précédente. Même le moniteur OLED le plus lumineux de LG à l’heure actuelle s’inclinerait, puisque ce dernier n’est pas en mesure de dépasser les 1 300 cd/m2 en HDR.

Source : LG Display

Plus intéressant peut-être, la luminosité de ces nouveaux moniteurs tandem OLED serait aussi nettement améliorée en SDR, avec une hausse moyenne de 65% par rapport au 27GR95QE évoqué plus haut. Selon LG, ces panneaux seraient en outre capables d’atteindre une luminosité SDR de 335 cd/m2 sur l’ensemble de la dalle, et non pas seulement au point le plus lumineux.

LG souhaite que vous soyez à l’avenir aussi satisfait que le monsieur en photo // Source : LG

Attendus plus tard en 2025, sans plus de précision à ce stade, ces nouveaux écrans PC tandem OLED devraient également offrir une meilleure restitution des couleurs selon LG. La marque n’a toutefois pas donné plus d’informations sur ce point pour l’instant.

Selon le site spécialisé FlatPanelsHD, cette fois, les nouveaux panneaux tandem OLED de LG seraient enfin dotés (au moins pour certains d’entre eux) d’un dispositif « Dual Mode » leur permettant de passer de 240 Hz à une fréquence 480 Hz en abaissant leur définition — à la demande de l’utilisateur. Une technique intéressante que l’on a déjà pu observer sur l’écran des derniers Razer Blade 16, notamment.