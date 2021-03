La fin d’une époque, LG Electronics va arrêter les frais sur le marché du smartphone

LG Electronics n'est plus le fabricant d'antan, la marque coréenne a perdu de son prestige sur le marché du smartphone. Et ses smartphones atypiques et étranges n'ont pas sauvé la division mobile qui cumule les pertes. Et maintenant ? LG réfléchit à la possibilité de simplement quitter complètement le secteur des smartphones.

Depuis février 2019, LG Electronics avait signifié son choix de quitter le marché français. Nous espérions un retour du fabricant coréen, un jour, néanmoins il semble que cela soit désormais très compliqué.

LG réfléchit à arrêter les frais

Il y a quelques semaines, LG avait commencé à examiner diverses options pour l’avenir de branche mobile. LG a complément décroché en quelques années, son viral Samsung est leader du secteur et on ne trouve plus que des fabricants chinois aux côtés d’Apple.

Au final, LG a enregistré des pertes massives dans le secteur mobile, environ 700 millions d’euros en 2020 avec 23 trimestres consécutifs dans le rouge. Le fabricant coréen a désormais environ 1 % de parts de marché dans le monde.

Les smartphones atypiques n’ont pas trouvé preneurs

LG s’est particulièrement fait remarquer en essayant de susciter l’intérêt des utilisateurs avec des smartphones atypiques et étranges. Dans les médias, ces produits ont beaucoup plu, néanmoins ils ne semblent pas trouver preneurs. Il y a eu le LG Wing, avec ses deux écrans, le Velvet qui jouait dans la cour de la normalité, ainsi que le G8X ThinQ avec deux écrans séparés par une charnière.