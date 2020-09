LG Wing 5G : on en sait plus sur le smartphone à deux écrans pivotants

LG va présenter le 14 septembre son smartphone à écrans pivotants, le LG Wing. Le téléphone devrait être lancé au prix fort, à plus de 1000 euros

Depuis plusieurs mois, les rumeurs se font insistantes au sujet d’un smartphone particulièrement original venu de chez LG, le LG Wing. Il s’agirait en effet d’un smartphone doté de deux écrans, dont un pivotant pour passer de la verticale à l’horizontale.

On a déjà pu découvrir une vidéo du smartphone à la fin du mois d’août permettant de découvrir l’utilisation de ce système lors de la navigation routière. Désormais, on en sait un peu plus sur le prix et la date de lancement du smartphone. En effet, LG a partagé cette semaine une vidéo se présentant comme une invitation à la présentation d’un nouveau smartphone, le 14 septembre prochain à 16h. On peut y découvrir deux écrans qui semblent pivoter pour finir l’un sur l’autre, un design qui rappelle nécessairement celui que l’on a pu déjà découvrir pour le LG Wing.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Par ailleurs, LG a confirmé au média The Korea Herald avoir validé le nom de son smartphone qui sortira donc bel et bien sous le nom de LG Wing. Le quotidien coréen rapporte également que le smartphone devrait être lancé au prix fort d’environ 1,5 million de wons, soit environ 1067 euros. Un tarif qui s’explique par le fait que le smartphone embarquera non pas un, mais deux écrans.

Un smartphone compatible 5G

L’affichage principal devrait ainsi couvrir une diagonale de 6,8 pouces quand le plus petit serait limité à 4 pouces. Toujours selon les rumeurs, le LG Wing devrait également embarquer une puce Snapdragon 765. Le choix de ce processeur de Qualcomm semble également indiquer que le smartphone sera compatible avec le nouveau réseau mobile, la puce embarquant nativement un modem 5G.

Il faudra patienter jusqu’au 14 septembre pour en savoir plus sur le LG Wing, aussi bien quant à ses caractéristiques qu’à son prix ou sa date de lancement. Rappelons néanmoins qu’il y a de faibles chances que le smartphone soit lancé en France, LG ayant décidé l’an dernier de « prendre du recul » sur le marché des smartphones en supprimant ses équipes dédiées aux téléphones portables.