LG travaillerait sur un smartphone à double écran… pivotant

LG préparerait un smartphone avec double écran pivotant pour la fin de l'année 2020. Ce LG Wing permettrait ainsi une meilleure immersion dans les contenus vidéo tout en permettant de profiter d'un petit écran carré plus petit pour certains contenus.

On entend et on lit souvent que les smartphones se ressemblent de plus en plus. Et si le design a grandement évolué ces dernières années, difficile de donner tort à ces déclarations. À l’exception des modèles avec caméra pop-up ou écran pliable, l’immense majorité des téléphones du marché reprennent le même format avec un grand écran en façade et un dos en verre avec un module à deux, trois ou quatre appareils photo.

Il semble pourtant que du côté de LG on se démène pour proposer un format un peu plus original. Alors que le constructeur coréen avait déjà tenté le smartphone à double écran avec un affichage intégré dans une coque pour son LG G8X ThinQ, la firme chercherait à aller encore plus loin. C’est ce qui ressort des informations rapportées par les sites coréens ETNews et Herald Corp. Les deux sites indiquent en effet que Samsung travaillerait sur un appareil doté de deux écrans, dont un pivotant à 90 degrés. Connu sous le nom de code LG Wing, il permettrait de profiter d’un affichage à la fois à la verticale et à l’horizontale, pratique notamment pour le jeu mobile ou les vidéos.

Un écran principal qui pivoterait à 90 degrés

« L’écran principal de 6,8 pouces est accompagné d’un sous-écran de 4 pouces avec un ratio 1:1 », précise ainsi ETNews. L’idée serait ainsi d’avoir un petit écran carré qui permette d’accéder à certaines fonctionnalités secondaires par exemple pour éditer une photo après l’avoir capturée grâce à l’écran principal, ou pour consulter des informations tout en regardant une vidéo. Selon Herald Corp, l’écran principal du smartphone pourrait cependant pivoter pour passer à la verticale et masquer ainsi l’écran secondaire si l’utilisateur n’en a pas besoin.

Le smartphone devrait être un modèle haut de gamme attendu à un million de wons coréens, soit autour de 750 euros HT. Reste qu’il ne s’agit pour l’heure que d’un projet et que l’appareil n’est pas encore entré en production. Selon ETNews, l’appareil serait cependant en bonne voie et LG aurait déjà commencé le développement de son Wing pour un lancement prévu au second semestre 2020.