Lidl lance une montre connectée à très bas prix

A compter du 11 mars, Lidl met en vente une montre connectée avec GPS sous la marque SilverCrest. La Move permet d'enregistrer le nombre de pas, les calories, le temps d'activité, mais aussi d'analyser votre sommeil

De prime abord, c’est une montre sportive comme il en existe d’autres, avec son écran rond et son bracelet ajustable à trous. Elle est de plus connectée comme l’indique son écran numérique avec l’affichage de la date et l’heure, mais aussi des icônes pour rappeler le suivi d’activité, la connexion Bluetooth et l’enregistrement du rythme cardiaque.

Connectée à votre smartphone via l’application iOS ou Android, elle vous permet de plus de fixer vos objectifs quotidiens, d’obtenir vos notifications d’appel et vos messages à l’écran, vos rappels d’agenda ou encore vos alertes des réseaux sociaux. Tout comme les habituelles montres connectées du marché. Sauf que celle-ci ne vaut que 64,99 euros quand les modèles les plus cotés dépassent les 250 euros. Mais il ne faudra certes pas vous attendre aux mêmes fonctions de pointe.

Une montre connectée à moins de 65 euros

Après avoir tenté les écouteurs, les smartphones et autres objets connectés pour la maison, Lidl revient sur le marché de la Smartwatch avec un nouveau modèle qui arrive dans les magasins de l’enseigne hard discount à compter de ce jeudi 11 mars.

La marque avait déjà tenté une première montre connectée fin 2020 avec la SilverCrest SFW220 qui avait puisé son inspiration du côté de l’Apple Watch. Cette fois, Lidl a revu sa copie et lorgne les produits avec un design plus classique. Elle cible aussi ses fonctionnalités vers les domaines les plus plébiscités pour ce genre de produit : l’activité, la santé et les notifications.

Ce nouveau bracelet intelligent baptisé Move embarque un traceur GPS et un système d’analyse de votre sommeil, ainsi qu’une fonction de rappel pour la prise de médicaments (sic). Aucune information n’a pour le moment filtré pour savoir quelles technologies embarquées permettent de superviser votre sommeil et de mesurer votre fréquence cardiaque à un prix aussi agressif.

La Move revendique 45 jours d’autonomie… mais en veille ! Elle profitera très probablement d’une façon de fonctionner en déconnecté ou a minima pour préserver la batterie. Bonne nouvelle en revanche, la montre est certifiée IP68 et peut donc supporter une immersion dans l’eau durant 30 minutes et jusqu’à 1 m de profondeur.

Dépêchez-vous ! La montre connectée de Lidl n’est mise en vente qu’à 14 000 unités.