Logitech annonce la G309 Lightspeed, une souris gaming sans fil versatile à l’autonomie record

Marre des souris gaming à plus de 150 euros ? Logitech dévoile la G309, une mise à jour bienvenue de sa G305, à savoir une souris sans fil autonome et très polyvalante.

Si au premier semestre 2024, Logitech s’est concentré sur ses gammes de claviers et casques gaming avec des sorties très remarquées, le constructeur suisse compte bien renforcer son offre sur sa gamme de souris.

Si on connait Logitech pour ses souris haut de gamme (et haut budget) à destination des joueurs compétitifs, la marque propose aussi des modèles moins onéreux pour un plus grand public. Aujourd’hui, elle dévoile la G309, une souris sans fil gaming qui mise gros sur la versatilité et surtout, l’autonomie.

Jusqu’à 300 heures d’autonomie

La Logitech G309 succède à la G305, une souris sans fil compacte à la forme ambidextre qui troquait sa batterie pour un emplacement pile AA promettant jusqu’à 250 heures d’autonomie. Cette nouvelle version annonce « plus de 300 heures de jeu sans interruption », toujours avec une seule pile alcaline AA.

Elle embarque notamment la dernière version du capteur propriétaire de la marque, le HERO 25K, qui fait déjà ses preuves sur les modèles le plus performants de sa gamme, comme la G Pro X Superlight 2. On imagine que Logitech a encore optimisé l’efficacité énergétique de sa souris pour arriver à une telle autonomie. À noter que le polling rate de la souris est de 1 ms (1000 Hz), une valeur qui nous semble amplement suffisante.

Et contrairement à d’autres souris purement gaming de Logitech, celle-ci propose aussi une connectivité Bluetooth qui ne nécessite donc pas l’utilisation d’un dongle. Dans ce mode, l’autonomie annoncée est doublée, passant à 600 heures. De quoi l’utiliser à la fois pour le travail et le jeu.

Ne plus recharger sa souris avec POWERPLAY

Logitech a sérieusement modernisé le design de sa souris, harmonisant ainsi l’esthétique avec sa gamme G Pro notamment. Cela passe aussi par un poids encore plus léger, passant de 99g pour la G305 à 86 grammes, toujours avec une pile AA.

Mais vous pouvez retirer la pile pour atteindre un poids de 68 grammes, très proche des souris sans fil gaming haut de gamme du marché. Mais comment utiliser la G309 sans pile ? Avec le tapis de souris Logitech POWERPLAY, qui recharge la souris au simple contact du capteur. Celui reste cependant très onéreux, autour des 100 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Prix et disponibilité de la Logitech G309

La Logitech G309 est disponible dès aujourd’hui au tarif de 89,99 euros dans des coloris Noir et Blanc chez tous les commerçants ainsi que sur le site officiel de Logitech.