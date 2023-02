Cette nouvelle enceinte Marshall vous permet d’ajuster finement le son désiré

Marshall a dévoilé une nouvelle enceinte Bluetooth, la Middleton, dotée d'un système sonore stéréo et avec la possibilité de régler finement le volume des graves ou des aigus.

Depuis des années, Marshall est plébiscité pour la qualité et le look de ses enceintes Bluetooth. Il faut dire que la marque britannique a su séduire avec des enceintes rappelant l’aspect de ses amplis de guitares électriques avec la texture caractéristique de la marque et ses finitions dorées ou argentées.

Cette semaine, Marshall a justement dévoilé une nouvelle enceinte Bluetooth reprenant la signature des enceintes du constructeur. Toujours développée par Zoud Industries — qui gère également les casques, écouteurs et enceintes Adidas et Urbanears — la Marshall Middleton se veut une enceinte Bluetooth plutôt haut de gamme malgré un format relativement compact de 109 x 230 x 95 mm. Elle pèse ainsi 1,8 kg sur la balance et est dotée d’un son stéréo qualifié de « multidirectionnel » par le constructeur. Dans le détail, la Marshall Middleton est munie de deux woofers de 3 pouces associés à des amplificateurs de 15 W et de deux tweeters de 3/5 pouces associés à des amplificateurs de 10 W, en plus de deux radiateurs passifs. De quoi proposer une réponse en fréquence de 50 à 20 000 Hz et un volume maximal de 87 dB SPL à 1 mètre de distance.

La possibilité de régler les graves et les aigus sur l’enceinte

L’enceinte profite par ailleurs d’une petite originalité avec la possibilité de régler finement le volume des graves ou des aigus non seulement avec l’application associée sur smartphone, mais également à l’aide de deux boutons positionnés sur le haut de l’enceinte. Par ailleurs, plusieurs enceintes Marshall Middleton peuvent être connectées à une même source pour amplifier le signal sonore.

Du côté de l’ergonomie, on va retrouver une étanchéité IP67 permettant de l’utiliser sans crainte au bord d’une piscine grâce à une protection contre la poussière et l’immersion à un mètre de profondeur. La Marshall Middleton est par ailleurs annoncée comme pouvant jouer pendant « plus de 20 heures » avant de tomber à court de batterie. La recharge se fait quant à elle en USB-C avec une charge complète en 4 h 30. Enfin, on va pouvoir utiliser également l’enceinte avec des sources filaires grâce à l’entrée jack 3,5 mm. Cependant, aucun microphone n’est intégré et l’enceinte — uniquement Bluetooth 5.1 avec le codec SBC — ne permet pas de passer des appels vocaux.

La Marshall Middleton est disponible depuis le 31 janvier. Elle est proposée en un unique coloris, noir et cuivre, au prix de 299 euros.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).