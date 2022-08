Adidas lance un casque audio avec 80 heures d’autonomie en plus de la charge solaire

Adidas, en partenariat avec Zound Industries, a dévoilé un nouveau casque Bluetooth destiné aux sportifs et à l'autonomie impressionnante qui peut également se charger sans fil

Dans le domaine des casques et écouteurs sans fil, on connaît les grandes marques spécialisées dans le domaine de l’audio, les constructeurs électroniques généralistes et même les fabricants de smartphones. Mais sur ce secteur porteur, toutes les marques comptent bien tirer leur épingle du jeu… même les équipementiers sportifs.

C’est dans ce cadre qu’Adidas a annoncé, cette semaine, un nouveau casque Bluetooth, l’Adidas RPT-02 SOL. En fait conçu par le constructeur Zound Industries — qui conçoit des casques, enceintes et écouteurs sous licence pour Marshall, Urbanears et Adidas — le nouveau RPT-02 SOL est en fait un casque Bluetooth qui peut se recharger directement à l’énergie solaire, à l’instar de l’Urbanista Los Angeles, dévoilé en 2021. Il est en effet doté de cellules captant la lumière, distribuées sur toute la longueur de l’arceau. Sans même compter sur cette recharge solaire, le casque peut profiter d’une batterie avec une autonomie de 80 heures.

Il s’agit ici d’un casque supra-aural dont les coussinets viennent se poser directement sur la pavillon auriculaire, et non pas l’entourer. Un système qui ne permet pas une aussi bonne isolation sonore que sur les casques sans fil haut de gamme à réduction active du bruit.

Un casque qui peut se laver facilement

Du côté de la transmission audio, l’Adidas RPT-02 SOL est compatible avec le Bluetooth en version 5.2 avec une portée de 10 mètres et est doté de transducteurs dynamiques de 45 mm de diamètre. Un format plutôt imposant qui devrait assurer une bonne mise en avant des graves. Zound Industries annonce par ailleurs une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Le casque est également doté d’un microphone qui peut être utilisé pour passer des appels vocaux. On retrouve également un connecteur USB-C pour la recharge, mais pas de prise casque : le RPT-02 SOL est conçu pour une utilisation sans fil.

Surtout, Adidas oblige, le RPT-02 SOL est orienté vers une utilisation sportive. Outre le format supra-aural — qui permet de rester conscient de son environnement — il est recouvert de tissus qui peuvent être retirés pour les laver après une séance d’entraînement. Le casque est également certifié IPX4 et pourra donc résister aussi bien aux éclaboussures qu’à la pluie ou la transpiration.

Le casque Adidas RPT-02 SOL sera lancé le 23 août et décliné en deux coloris : noir ou jaune. Il sera proposé en France à un tarif plutôt élevé de 229 euros.

