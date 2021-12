Mercedes Maybach : ce tout-terrain électrique de luxe se recharge à l’énergie solaire, en hommage à Virgil Abloh

Révélé par Mercedes, le Project Maybach est un show-car électrique qui rend hommage à Virgil Abloh. Le directeur artistique des collections hommes de Louis Vuitton, décédé le 28 novembre 2021, a participé à la conception de ce concept de luxe.

Le 28 novembre 2021, Virgil Abloh, directeur artistique des collections hommes de Louis Vuitton, décédait d’un cancer. Mercedes a ainsi voulu lui rendre hommage en révélant au grand jour le Project Maybach, fruit d’une collaboration avec M. Abloh et Gorden Wagener, directeur du design de Mercedes-Benz.

Ce projet a été imaginé à partir d’une feuille blanche : le duo n’avait même aucune contrainte imposée par Mercedes, qui leur a donc laissé les rênes pour une création sans limites. Même si l’idée, derrière ce Project Maybach, était d’illustrer l’identité de luxe de la marque allemande.

Près de 6 mètres de long

Pour ce faire, les deux hommes ont défini « un nouveau langage de conception et repoussé les limites de la fonction, du style et de la créativité collaborative », peut-on lire dans un communiqué de presse. En résulte un coupé tout-terrain de deux places qui combine « d’énormes proportions Gran Turismo, de grandes roues tout-terrain et des accessoires distinctifs ».

Au premier regard, le Project Maybach en met en effet plein les yeux de par sa longueur de près de six mètres. Son toit panoramique apporte également une sensation d’espace une fois à l’intérieur. L’habitacle, d’ailleurs, respire le premium avec un revêtement qui semble être du cuir. Typique des véhicules de luxe.

Énergie solaire

Outre ses lignes supérieures très arrondies, le Project Maybach puise aussi son inspiration dans une certaine Mercedes Classe G, véhicule tout-terrain du constructeur, tout particulièrement au niveau de la signature lumineuse avant. Cela accentue son côté « off-road » voulu par Virgil Abloh et Gorden Wagener.

L’entreprise n’a pas donné de détail sur l’autonomie et la puissance, mais assure que des cellules photovoltaïques placées « sous la surface transparente du capot » permettent de gagner en autonomie, sans dire combien. De toute manière, ce Project Maybach a tout d’un concept qui n’a pas forcément vocation à intégrer le catalogue de Mercedes.

