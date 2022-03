Ça y est, la meilleure fonctionnalité d’Instagram est de retour après 6 ans d’absence

Faire défiler son fil Instagram de manière chronologique est de nouveau possible, ce qui devrait plaire à bon nombre d’utilisateurs souhaitant ne plus dépendre des algorithmes de l’application.

Adam Mosseri, le PDG d’Instagram, avait annoncé la couleur dès janvier 2022 : Instagram va de nouveau proposer le flux chronologique à ses utilisateurs, six ans après son retrait. Et ce, pour le plus grand bonheur de tout le monde, qui dépendait alors de l’application et de ses algorithmes pour consulter les publications de son fil d’actualités.

La plateforme s’est fendue d’un billet pour annoncer la nouvelle, et n’a clairement pas traîné à joindre le geste et la parole : la fonctionnalité présentée est en effet déjà disponible en France, comme testée sur l’un de nos téléphones. Et au total, ce n’est pas une, mais deux nouveautés qui ont été déployées. Explications.

Jusqu’à 50 comptes en favoris

Instagram a introduit deux boutons inédits : « Abonnements » et « Favoris », que vous pouvez retrouver en cliquant sur la petite flèche placée à droite du logo Instagram, sur l’interface principale. Le principe des « Abonnements » est simple : vous ne voyez que les publications des comptes auxquels vous êtes abonnés, et ce de manière chronologique.

La fonction « Favoris », comme son nom l’indique, vous permet d’ajouter jusqu’à 50 comptes favoris à une liste. Vous pouvez la modifier à tout moment. Et pour plus de discrétion, les personnes ajoutées dans cette catégorie ne sont pas averties, quelle que soit l’action (ajout ou suppression).

Trois flux différents

Leurs publications, elles, sont affichées plus haut dans votre flux d’accueil. Pour mieux les repérer, une icône en forme d’étoile apparaît à haut à droite de ladite publication. À noter qu’en se rendant dans la catégorie des « Favoris », le flux d’actualités suit lui aussi une logique chronologique.

Pour résumer, vous avez désormais affaire à trois flux de publications différentes :

Accueil : le flux actuel, en fonction des réactions et des intérêts de l’utilisateur ;

Abonnements : permet de voir chronologiquement les dernières publications des comptes suivis ;

Favoris : un flux à customiser avec ses comptes favoris, fil lui aussi chronologique.

