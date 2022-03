Instagram ajoute enfin les sous-titres automatiques sur les vidéos du feed

Le réseau social Instagram propose maintenant une nouvelle fonctionnalité : la génération de sous-titres automatiques sur les vidéos, et ce dans 17 langues.

Après avoir ajouté la possibilité de liker une story sans envoi de message, la plateforme Instagram a décidé de proposer une nouvelle fonction sur les vidéos du feed. Il est maintenant possible d’appliquer des sous-titres générés automatiquement dans sa propre langue. Instagram a annoncé que 17 langages au total étaient pris en charge, dont le français. Si les sous-titres sont à la base destinés aux personnes sourdes et malentendantes, ils peuvent aussi être utiles plus largement, par exemple lorsque le son du téléphone est coupé.

Les sous-titres auto-générés débarquent sur Instagram

Les sous-titres automatiques sont une fonction présente sur YouTube depuis un certain temps, mais qui n’était jusqu’ici pas proposée sur Instagram, qui est pourtant l’application la plus téléchargée au monde. À la décharge du réseau social, il faut bien dire que beaucoup de vidéos sont publiées déjà sous-titrées, tout particulièrement celles des médias.

Les utilisateurs pourront donc dorénavant visionner les vidéos avec des sous-titres générés automatiquement en français grâce à l’intelligence artificielle. L’option était en test depuis l’été dernier sur les contenus en anglais. Elle est désormais disponible dans une dizaine de langues. Pour l’appliquer, il faut se rendre dans les options de la vidéo (⁝), puis dans « Gérer les sous-titres ». On a ensuite le choix de les activer ou pas.

L’option sous-titres sur une vidéo // Source : Instagram – Frandroid La génération des sous-titres sur une vidéo // Source : Instagram – Frandroid

La fonctionnalité semble cependant plutôt capricieuse, car jusqu’ici, elle ne nous a été proposée que sur une seule vidéo (qui possédait déjà nativement des sous-titres).

La génération des sous-titres français est par contre plutôt fiable, si ce n’est qu’elle retranscrit également les tics de langage. À noter aussi qu’a priori, les sous-titres ne sont pas disponibles sur la version web du réseau social, mais uniquement sur appli.

